Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

2026-01-15T11:58

2026-01-15T11:58

2026-01-15T12:06

камчатка

петропавловск-камчатский

режим чс

погода

стихия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.Решение о признании обстановки чрезвычайной позволит администрации городского округа привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона, уточнили в правительстве края.Днем в четверг стало известно, что два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам

