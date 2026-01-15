https://crimea.ria.ru/20260115/rezhim-chs-vveli-v-petropavlovske-kamchatskom-1152407828.html
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T11:58
2026-01-15T11:58
2026-01-15T12:06
камчатка
петропавловск-камчатский
режим чс
погода
стихия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407711_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_ccdc60226dbf7eeb85d8623265392998.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.Решение о признании обстановки чрезвычайной позволит администрации городского округа привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона, уточнили в правительстве края.Днем в четверг стало известно, что два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407711_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_fc7ca95bc90dc393e9ae80a014949d7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, режим чс, погода, стихия, новости
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском из-за снегопадов ввели режим ЧС
11:58 15.01.2026 (обновлено: 12:06 15.01.2026)