Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.Решение о признании обстановки чрезвычайной позволит администрации городского округа привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона, уточнили в правительстве края.Днем в четверг стало известно, что два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском из-за снегопадов ввели режим ЧС

11:58 15.01.2026 (обновлено: 12:06 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Петропавловске-Камчатском из-за обильных снегопадов введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
"Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском", – сказано в сообщении.
Решение о признании обстановки чрезвычайной позволит администрации городского округа привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона, уточнили в правительстве края.
Днем в четверг стало известно, что два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Погода в Крыму в четверг
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
 
