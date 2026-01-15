https://crimea.ria.ru/20260115/razrabotan-i-utverzhden-generalnyy-plan-melitopolya-do-2044-goda-1152409087.html

Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года

Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года

Строительство детских садов, школ, капремонт зданий, развитие жилого фонда и инфраструктуры – в Запорожской области утвержден генеральный план города...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Строительство детских садов, школ, капремонт зданий, развитие жилого фонда и инфраструктуры – в Запорожской области утвержден генеральный план города Мелитополь. Документ станет основным для территориального планирования до 2044 года, сообщили в Минстрое РФ.Документ разработан подведомственным Минстрою России Единым институтом пространственного планирования РФ, включает в себя решения по развитию социальной, транспортной, инженерной и туристско-рекреационной инфраструктуры, а также мероприятия в сфере экологии, уточняется в публикации.Численность жителей городского округа Мелитополь на сегодняшний день составляет 192,3 тысяч человек. Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию, исходя из прогнозируемого роста числа жителей до 211,5 тысяч человек к 2044 году, уточняется в документе.При этом экономическое развитие городского округа Мелитополь в социально-экономического развития ориентировано на укрепление обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли, а также сфер транспортировки и хранения.Что построят и отремонтируют в МелитополеГенпланом предусмотрено строительство 34 новых детских садов, еще пять детсадов капитально отремонтируют. Также запланировано строительство 11 новых школ и капремонт восьми действующих. Кроме того, планируется капитальный ремонт семи объектов дополнительного образования, рассказала директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова.Будет развиваться и дорожная сеть региона. Здесь намерены построить 118 км дорог, четыре автодорожных путепровода, 16 автодорожных мостов, четыре саморегулируемых пересечения в одном уровне. Для организации морского пассажирского межкурортного сообщения в Азовском бассейне предлагается зарезервировать место и возможность подхода к будущему причалу пассажирских судов в поселке Кирилловка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

