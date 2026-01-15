https://crimea.ria.ru/20260115/rabotal-pod-prikrytiem-v-moskve-vyyavili-sotrudnika-britanskikh-spetssluzhb-1152403057.html
Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб
Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб
В посольстве Великобритании в Москве выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль. Его направили в Россию под прикрытием на... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В посольстве Великобритании в Москве выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль. Его направили в Россию под прикрытием на должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок.Ранее ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве. Оба британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведывательной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб
