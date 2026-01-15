https://crimea.ria.ru/20260115/rabotal-pod-prikrytiem-v-moskve-vyyavili-sotrudnika-britanskikh-spetssluzhb-1152403057.html

Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб

Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб

В посольстве Великобритании в Москве выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль. Его направили в Россию под прикрытием на... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T10:40

2026-01-15T10:40

2026-01-15T10:40

россия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

великобритания

западные спецслужбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В посольстве Великобритании в Москве выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль. Его направили в Россию под прикрытием на должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Британца лишили аккредитации, ему предписано уехать в двухнедельный срок.Ранее ФСБ России раскрыла двух шпионов, работавших под крышей посольства Великобритании в Москве. Оба британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведывательной деятельности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), великобритания, западные спецслужбы