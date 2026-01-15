https://crimea.ria.ru/20260115/putin-predlozhil-obsudit-initsiativy-rf-po-globalnoy-bezopasnosti-1152420154.html

Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом он заявил на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Он напомнил, что выдвинутые Россией варианты и рациональные решения могли бы устроить всех – в Америке, Европе, Азии и во всем мире.Путин подчеркнул, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.В декабре 2021 года МИД РФ опубликовала проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Документы были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины; отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе и постсоветских республиках; дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.Также предлагалось не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

