Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности

15.01.2026
2026-01-15T17:31
2026-01-15T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом он заявил на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Он напомнил, что выдвинутые Россией варианты и рациональные решения могли бы устроить всех – в Америке, Европе, Азии и во всем мире.Путин подчеркнул, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.В декабре 2021 года МИД РФ опубликовала проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Документы были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины; отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе и постсоветских республиках; дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.Также предлагалось не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Россия неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению можно было бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто, и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине", – сказал российский лидер.
Он напомнил, что выдвинутые Россией варианты и рациональные решения могли бы устроить всех – в Америке, Европе, Азии и во всем мире.
Путин подчеркнул, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовала проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Документы были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины; отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе и постсоветских республиках; дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.
Также предлагалось не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.
