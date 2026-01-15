Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/putin-predlozhil-obsudit-initsiativy-rf-po-globalnoy-bezopasnosti-1152420154.html
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
Президент России Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T17:31
2026-01-15T17:31
владимир путин (политик)
в мире
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152420263_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_51d7b21395d818d0266fd7381985b8e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом он заявил на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.Он напомнил, что выдвинутые Россией варианты и рациональные решения могли бы устроить всех – в Америке, Европе, Азии и во всем мире.Путин подчеркнул, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.В декабре 2021 года МИД РФ опубликовала проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Документы были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины; отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе и постсоветских республиках; дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.Также предлагалось не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260115/rossiya-prodolzhit-posledovatelno-dobivatsya-tseley-svo--putin-1152419252.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152420263_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_4a5a5272068d242d904eb6eaca835b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), в мире, политика, новости
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности

Путин предложил вернуться к обсуждению инициатив РФ по построению глобальной безопасности

17:31 15.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил вернуться к предметному обсуждению ранее выдвинутых Россией инициатив по построению надежной архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом он заявил на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.
"Россия неоднократно выступала с инициативами построения надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению можно было бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто, и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование конфликта на Украине", – сказал российский лидер.
Он напомнил, что выдвинутые Россией варианты и рациональные решения могли бы устроить всех – в Америке, Европе, Азии и во всем мире.
Путин подчеркнул, что нужно исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой.
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовала проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по поручению президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Документы были переданы 15 декабря во время визита в Москву помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.
В частности, Москва предложила Вашингтону исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины; отказаться от любой военной активности альянса в Восточной Европе и постсоветских республиках; дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу; закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы; подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.
Также предлагалось не размещать дополнительных вооружений за пределами границ НАТО по состоянию на 1997 год и не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
Руководство США и Североатлантического альянса проигнорировали эти предложения России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
17:07
Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
 
Владимир Путин (политик)В миреПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния