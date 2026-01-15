https://crimea.ria.ru/20260115/putin-nazval-uslovie-mira-i-mezhdunarodnogo-soglasiya-1152419369.html

Путин назвал условие мира и международного согласия

Путин назвал условие мира и международного согласия - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Путин назвал условие мира и международного согласия

Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент...

2026-01-15T17:06

2026-01-15T17:06

2026-01-15T17:11

новости

политика

россия

владимир путин (политик)

в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.Президент подчеркнул, что сейчас дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними и весьма опасными действиями, а вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по "праву сильного" считает допустимым диктовать свою волю и отдавать приказы. Разумный выход из этого положения Владимир Путин видит в международном сотрудничестве, от которого зависит всеобщая стабильность и безопасность, во взаимном соблюдении международного права и оказании реального содействия пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку."Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - подчеркнул он.Президент РФ также выразил надежду, что трудности, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом.Президент России Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамотыМногополярный мир стал реальностью – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

россия

2026

Новости

