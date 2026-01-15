Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал условие мира и международного согласия - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/putin-nazval-uslovie-mira-i-mezhdunarodnogo-soglasiya-1152419369.html
Путин назвал условие мира и международного согласия
Путин назвал условие мира и международного согласия - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Путин назвал условие мира и международного согласия
Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T17:06
2026-01-15T17:11
новости
политика
россия
владимир путин (политик)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419792_0:30:3045:1743_1920x0_80_0_0_117aed086bd8f9cc19e800f7df2366b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.Президент подчеркнул, что сейчас дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними и весьма опасными действиями, а вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по "праву сильного" считает допустимым диктовать свою волю и отдавать приказы. Разумный выход из этого положения Владимир Путин видит в международном сотрудничестве, от которого зависит всеобщая стабильность и безопасность, во взаимном соблюдении международного права и оказании реального содействия пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку."Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - подчеркнул он.Президент РФ также выразил надежду, что трудности, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом.Президент России Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамотыМногополярный мир стал реальностью – ПутинРоссия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419792_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_acbe891e5f1a936a47ea35d7c9be3df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, политика, россия, владимир путин (политик), в мире
Путин назвал условие мира и международного согласия

Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора – Путин

17:06 15.01.2026 (обновлено: 17:11 15.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует - мне кажется, с этим никто не будет спорить, - обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности", – заявил российский лидер на церемонии, прямую трансляцию которой вел Кремль.

Президент подчеркнул, что сейчас дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними и весьма опасными действиями, а вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по "праву сильного" считает допустимым диктовать свою волю и отдавать приказы. Разумный выход из этого положения Владимир Путин видит в международном сотрудничестве, от которого зависит всеобщая стабильность и безопасность, во взаимном соблюдении международного права и оказании реального содействия пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку.
"Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - подчеркнул он.
Президент РФ также выразил надежду, что трудности, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом.
Президент России Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты
Многополярный мир стал реальностью – Путин
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
 
НовостиПолитикаРоссияВладимир Путин (политик)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния