Путин назвал условие мира и международного согласия

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.Президент подчеркнул, что сейчас дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними и весьма опасными действиями, а вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по "праву сильного" считает допустимым диктовать свою волю и отдавать приказы. Разумный выход из этого положения Владимир Путин видит в международном сотрудничестве, от которого зависит всеобщая стабильность и безопасность, во взаимном соблюдении международного права и оказании реального содействия пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку."Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - подчеркнул он.Президент РФ также выразил надежду, что трудности, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом.Президент России Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.
17:06 15.01.2026 (обновлено: 17:11 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
"Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует - мне кажется, с этим никто не будет спорить, - обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности", – заявил российский лидер на церемонии, прямую трансляцию которой вел Кремль.
Президент подчеркнул, что сейчас дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними и весьма опасными действиями, а вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по "праву сильного" считает допустимым диктовать свою волю и отдавать приказы. Разумный выход из этого положения Владимир Путин видит в международном сотрудничестве, от которого зависит всеобщая стабильность и безопасность, во взаимном соблюдении международного права и оказании реального содействия пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку.
"Отмечу, что Россия искренне привержена идеалам многополярного мира. Наша страна всегда проводила и будет проводить взвешенный, конструктивный внешнеполитический курс, учитывающий как наши национальные интересы, так и объективные тенденции мирового развития", - подчеркнул он.
Президент РФ также выразил надежду, что трудности, взаимные обиды, конфликты останутся в прошлом.
Президент России Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших послов иностранных государств, в числе которых представители ряда недружественных стран, а также Афганистана, Кубы, Шри-Ланки, Перу, Саудовской Аравии и других.
