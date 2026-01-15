https://crimea.ria.ru/20260115/preduprezhdenie-zelenskomu-i-snezhnyy-shtorm-v-krymu-glavnoe-za-den-1152423560.html

Предупреждение Зеленскому и снежный шторм в Крыму: главное за день

Предупреждение Зеленскому и снежный шторм в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Предупреждение Зеленскому и снежный шторм в Крыму: главное за день

Ряд заявлений о ходе СВО и достижении международного мира сделал президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T23:23

2026-01-15T23:23

2026-01-15T23:32

новости крыма

крым

общество

в мире

новости

главное за день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151911035_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_daea27d50ce398adb42fa7029cc2665c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ряд заявлений о ходе СВО и достижении международного мира сделал президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств. В Кремле сделали предупреждение главе киевского режима Владимиру Зеленскому о сужении "коридора решений" по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский заявил о недостаточной интенсивности работы властей Киева в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей. Снежный шторм надвигается на Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗаявления президента РоссииПока Киев и поддерживающие его столицы не готовы к установлению долгосрочного и устойчивого мира, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств."Именно долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", – сказал он.Также российский лидер заявил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене."Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует – мне кажется, с этим никто не будет спорить, – обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги напряженности", – заявил российский лидер на церемонии, прямую трансляцию которой вел Кремль.Конфликт Зеленского и КличкоГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил о недостаточной интенсивности работы властей Киева в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сказал в своем обращении в Telegram-канале.По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в ряде регионов, в том числе в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом Зеленский отметил, что в Харькове местные власти, по его оценке, подготовились лучше, тогда как в столице "сделано значительно меньше".В Кремле сделали предупреждение ЗеленскомуГлава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, при этом ситуация для украинской стороны изо дня в день ухудшается. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков."Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, мы об этом говорили. И сужается коридор для принятий решений киевским режимом. Мы еще в прошлом году говорили, что уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", – констатировал Песков.Национализация в КрымуКрымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов."Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей", – написал он в Telegram.Снежный шторм надвигается на КрымСильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – на Крым надвигается шторм. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 по 19 января в Крыму ожидается комплекс метеорологических явлений. Объявлено экстренное предупреждение", – сказано в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260115/merts-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1152421166.html

https://crimea.ria.ru/20260115/ssha-zakhvatili-shestoy-tanker-s-neftyu-iz-venesuely-1152420940.html

https://crimea.ria.ru/20260115/ekvator-zimy-proyden-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-1152417795.html

https://crimea.ria.ru/20260115/v-krymu-perevernulsya-reysovyy-avtobus-1152415644.html

https://crimea.ria.ru/20260115/sploshnoy-led-na-dorogakh-v-krymu-stremitelno-ponizhaetsya-temperatura-1152426489.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, общество, в мире, новости, главное за день