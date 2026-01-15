Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1152318668.html
Погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Погода в Крыму в четверг
В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T00:01
2026-01-15T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152053636_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_acd5c0eab7b5ab2951789483a3e8457a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах полуострова отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем и мокрый снег, днем дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, вечером северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4°.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом, ночью столбики термометров покажут от -2 градусов до нуля, днем от -2 до +3 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
Погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до -7 градусов и пройдет снег

00:01 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах полуострова отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, на южном побережье 0…+2, днем -2…+3 градуса, в горах -5…-7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем и мокрый снег, днем дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, вечером северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4°.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом, ночью столбики термометров покажут от -2 градусов до нуля, днем от -2 до +3 градусов.
