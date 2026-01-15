https://crimea.ria.ru/20260115/pogoda-v-krymu-v-chetverg-1152318668.html

Погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Погода в Крыму в четверг

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и... РИА Новости Крым, 15.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. В отдельных районах полуострова отложение мокрого снега, гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью юго-западный 3-8 м/с, днем восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...-2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью снег с дождем и мокрый снег, днем дождь. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, вечером северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4°.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом, ночью столбики термометров покажут от -2 градусов до нуля, днем от -2 до +3 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

