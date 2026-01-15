Рейтинг@Mail.ru
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/pervye-voennye-iz-evropy-pribyli-v-grenlandiyu-1152411548.html
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T13:52
2026-01-15T14:29
в мире
гренландия
новости
сша
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152412411_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_de286fda0b6be8671471d805d2bf605c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости.В среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.Сообщается, что минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.5 марта 2025 года в ходе выступления перед Конгрессом президент США Трамп заявил, что Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".После операции в отношении Венесуэлы американский президент в интервью журналу Atlantic сказал, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
гренландия
сша
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152412411_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d405aa6d0e31ef122e571c8447bc423d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, гренландия, новости, сша, европа
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию

В Гренландию прибыли первые военнослужащие из европейских стран

13:52 15.01.2026 (обновлено: 14:29 15.01.2026)
 
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane Военные учения в Кангерлуссуаке, Гренландия
 Военные учения в Кангерлуссуаке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости.
В среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.

"Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.
"Кроме того, военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии уже должны быть на пути к Гренландии", — добавила газета.
5 марта 2025 года в ходе выступления перед Конгрессом президент США Трамп заявил, что Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".
После операции в отношении Венесуэлы американский президент в интервью журналу Atlantic сказал, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
США взяли курс на разлом всей системы международных отношений – Лавров
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
 
В миреГренландияНовостиСШАЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
14:49Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие
14:43На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
14:34Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
14:20В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
13:59Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
13:52Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
13:45Март начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумб
13:28В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
13:20Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
13:12Снежный шторм надвигается на Крым
13:04Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
12:59Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
Лента новостейМолния