Первые военные из Европы прибыли в Гренландию

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости.В среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.Сообщается, что минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.5 марта 2025 года в ходе выступления перед Конгрессом президент США Трамп заявил, что Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".После операции в отношении Венесуэлы американский президент в интервью журналу Atlantic сказал, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

