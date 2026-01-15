https://crimea.ria.ru/20260115/pervye-voennye-iz-evropy-pribyli-v-grenlandiyu-1152411548.html
Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости.В среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.Сообщается, что минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.5 марта 2025 года в ходе выступления перед Конгрессом президент США Трамп заявил, что Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".После операции в отношении Венесуэлы американский президент в интервью журналу Atlantic сказал, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с РоссиейСША взяли курс на разлом всей системы международных отношений – ЛавровНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
13:52 15.01.2026 (обновлено: 14:29 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию. Об этом со ссылкой на немецкую газету пишет РИА Новости.
В среду главы МИД Дании и Гренландии провели в Белом доме встречу с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось. После этого некоторые страны Европы заявили об отправке туда военных.
"Всего через семь часов после безрезультатного окончания переговоров по Гренландии в Вашингтоне ночью в Гренландию прибыли первые военные из Европы", — говорится в сообщении.
Сообщается, что минувшей ночью в Нууке сел самолет датской армии Hercules, на его борту были в том числе военные из Франции. Еще одно судно приземлилось в Кангерлуссуаке. В четверг должны прибыть первые 13 человек из Германии. При этом операцию координируют не в рамках НАТО, а из Копенгагена.
"Кроме того, военные из Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии уже должны быть на пути к Гренландии", — добавила газета.
5 марта 2025 года в ходе выступления перед Конгрессом президент США Трамп заявил, что Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".
После операции в отношении Венесуэлы
американский президент в интервью журналу Atlantic сказал, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
