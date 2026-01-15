https://crimea.ria.ru/20260115/novyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--1152400809.html
Новый взрыв произошел на Солнце
Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. В лаборатории считают, что следующий солнечный взрыв можно ожидать уже в течение 1-2 суток.Уточняется также, что на данный момент активной области присвоена классификация, близкая к пиковой по "вспышечной опасности", но все же пока не максимальная. Ожидается, что уже в ближайшие два дня ей может быть присвоен высший уровень.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M", – сказано в сообщении.
По данным ученых, пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. В лаборатории считают, что следующий солнечный взрыв можно ожидать уже в течение 1-2 суток.
"Ночная вспышка, несмотря на отнесение ее к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Ее влияние на Землю исключено", – констатируют в Лаборатории.
Уточняется также, что на данный момент активной области присвоена классификация, близкая к пиковой по "вспышечной опасности", но все же пока не максимальная. Ожидается, что уже в ближайшие два дня ей может быть присвоен высший уровень.
Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.

