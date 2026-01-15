https://crimea.ria.ru/20260115/novyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--1152400809.html

Новый взрыв произошел на Солнце

Новый взрыв произошел на Солнце

Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 15.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, пик излучения пришелся на 23:33 по московскому времени. В лаборатории считают, что следующий солнечный взрыв можно ожидать уже в течение 1-2 суток.Уточняется также, что на данный момент активной области присвоена классификация, близкая к пиковой по "вспышечной опасности", но все же пока не максимальная. Ожидается, что уже в ближайшие два дня ей может быть присвоен высший уровень.Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали ранее во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновенияУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

космос

