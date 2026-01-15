Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
ВСУ за сутки потеряли еще 1310 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западные. Об этом сообщается в сводке Минобороны Росси в четверг. РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1310 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западные. Об этом сообщается в сводке Минобороны Росси в четверг.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 240 боевиков, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 190 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Разбили свыше 185 украинских неонацистов, два танка, шесть боевых бронированных машин, из них четыре иностранного производства, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая две американские самоходные артиллерийские установки Paladin, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Уничтожены 400 украинских боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 245 солдат, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства.Бойцы группы войск "Днепр" уничтожены до 50 украинских военных, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Также российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, противника, места хранения беспилотников дальнего действия, командные пунктам и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авибомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 БПЛА самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости
Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах

ВСУ за сутки боев в зоне спецоперации потеряли еще 1310 боевиков

12:59 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1310 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западные. Об этом сообщается в сводке Минобороны Росси в четверг.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 240 боевиков, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 190 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Разбили свыше 185 украинских неонацистов, два танка, шесть боевых бронированных машин, из них четыре иностранного производства, 13 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая две американские самоходные артиллерийские установки Paladin, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение. Уничтожены 400 украинских боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 245 солдат, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия, из них два западного производства.
Бойцы группы войск "Днепр" уничтожены до 50 украинских военных, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Также российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, противника, места хранения беспилотников дальнего действия, командные пунктам и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авибомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники.
