Новая магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Новая магнитная буря обрушится на Землю
Новая магнитная буря обрушится на Землю
Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T22:42
2026-01-15T22:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный фон в субботу начнет повышаться с 6 часов утра. К 9:00 уровень возмущения достигнет "красной зоны" – магнитная буря уровня G1 будет бушевать в течение трех часов – до полудня.С 12 часов дня магнитосфера вернется в "желтую" зону. Полностью космическое возмущение прекратится к трем часам дня.По прогнозу Лаборатории, до конца января магнитные бури слабого уровня вероятны 20, 26 и 27 числа.Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщали ученые ранее. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали в Лаборатории. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.
Новая магнитная буря обрушится на Землю

Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу – ученые

22:42 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, геомагнитный фон в субботу начнет повышаться с 6 часов утра. К 9:00 уровень возмущения достигнет "красной зоны" – магнитная буря уровня G1 будет бушевать в течение трех часов – до полудня.
С 12 часов дня магнитосфера вернется в "желтую" зону. Полностью космическое возмущение прекратится к трем часам дня.
По прогнозу Лаборатории, до конца января магнитные бури слабого уровня вероятны 20, 26 и 27 числа.
Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщали ученые ранее. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали в Лаборатории. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.
