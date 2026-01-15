https://crimea.ria.ru/20260115/novaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1152403551.html
Новая магнитная буря обрушится на Землю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный фон в субботу начнет повышаться с 6 часов утра. К 9:00 уровень возмущения достигнет "красной зоны" – магнитная буря уровня G1 будет бушевать в течение трех часов – до полудня.С 12 часов дня магнитосфера вернется в "желтую" зону. Полностью космическое возмущение прекратится к трем часам дня.По прогнозу Лаборатории, до конца января магнитные бури слабого уровня вероятны 20, 26 и 27 числа.Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщали ученые ранее. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали в Лаборатории. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяНовый взрыв произошел на Солнце
