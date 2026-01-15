https://crimea.ria.ru/20260115/novaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-1152403551.html

Новая магнитная буря обрушится на Землю

Новая магнитная буря обрушится на Землю - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Новая магнитная буря обрушится на Землю

Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T22:42

2026-01-15T22:42

2026-01-15T22:42

магнитные бури

новости

космос

земля

метеозависимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911411_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1d554864850e73360abfc9c186fa8697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю в субботу, 17 января, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, геомагнитный фон в субботу начнет повышаться с 6 часов утра. К 9:00 уровень возмущения достигнет "красной зоны" – магнитная буря уровня G1 будет бушевать в течение трех часов – до полудня.С 12 часов дня магнитосфера вернется в "желтую" зону. Полностью космическое возмущение прекратится к трем часам дня.По прогнозу Лаборатории, до конца января магнитные бури слабого уровня вероятны 20, 26 и 27 числа.Вторая с начала года вспышка М-класса произошла на Солнце в ночь на четверг, сообщали ученые ранее. В целом геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщали в Лаборатории. В этой связи ученые ждут рекордного числа магнитных бурь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяНовый взрыв произошел на Солнце

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, новости, космос, земля, метеозависимость