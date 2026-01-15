https://crimea.ria.ru/20260115/natsionalizatsiya-v-krymu-popolnila-byudzhet-na-24-mlrd-rubley-1152398627.html
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T08:29
2026-01-15T08:29
2026-01-15T08:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.По данным Константинова, полученные от продажи деньги направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей. В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - властиВ Крыму национализировали имущество украинского боксера УсикаВ Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
08:29 15.01.2026 (обновлено: 08:39 15.01.2026)