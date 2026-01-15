Рейтинг@Mail.ru
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.По данным Константинова, полученные от продажи деньги направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей. В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома.Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
крым, национализация в крыму, владимир константинов, новости крыма, бюджет крыма, бюджет
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей

В бюджет Крыма в 2025 году поступило 2,4 млрд рублей от национализации имущества - власти

08:29 15.01.2026 (обновлено: 08:39 15.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крымский бюджет в 2025 году пополнился на 2,4 миллиарда рублей от национализации имущества врагов России. Об этом сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 млрд рублей", - написал он в Telegram.
По данным Константинова, полученные от продажи деньги направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных территорий, поддержку участников СВО и их семей.
В конце декабря спикер крымского правительства сообщал, что за последние годы в рамках работы по национализации имущества врагов Крыма и России в собственность республики перешло имущество порядка 500 физических и юридических лиц, включающее свыше 5600 объектов, в том числе – имущество предприятий, земельные участки, дома.
Власти Крыма ранее направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
