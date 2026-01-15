https://crimea.ria.ru/20260115/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-devyat-bespilotnikov-za-4-chasa-1152427359.html
Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа
2026-01-15T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в четверг во второй половине дня за четыре часа сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на четверг российская ПВО отразила атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
