Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа
Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа
Силы противовоздушной обороны России в четверг во второй половине дня за четыре часа сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем. Об этом... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T20:47
2026-01-15T21:16
новости крыма
крым
азовское море
новости
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в четверг во второй половине дня за четыре часа сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на четверг российская ПВО отразила атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
Новости
новости крыма, крым, азовское море, новости, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу
Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа

Над Крымом и Азовским морем сбили девять беспилотников за четыре часа

20:47 15.01.2026 (обновлено: 21:16 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в четверг во второй половине дня за четыре часа сбили девять украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

"В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: семь БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над акваторией Азовского моря", – сказано в сообщении.

В ночь на четверг российская ПВО отразила атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.
