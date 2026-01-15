Рейтинг@Mail.ru
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
12 нелегальных мигрантов выявили правоохранители на рынке "Крымский привоз" в Симферополе. Как сообщает в четверг пресс-служба МВД России, всего установлено 18... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T14:43
2026-01-15T14:43
нелегальные мигранты
симферополь
крым
новости крыма
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 12 нелегальных мигрантов выявили правоохранители на рынке "Крымский привоз" в Симферополе. Как сообщает в четверг пресс-служба МВД России, всего установлено 18 нарушений миграционного законодательства и недобросовестных работодателей.По данным пресс-службы, в рамках контрольных мероприятий правоохранители проверили торговые точки, ангарные помещения, хранилища и транспортные средства.Также выявлены работодатели, незаконно допустившие к работе мигрантов. В отношении одного из них составлено шесть админматериалов, по остальным проводятся дополнительные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме штрафов в размере 33 тысяч рублей, трое мигрантов принудительно выдворены из страны с запретом въезда на 5 и 10 лет. Один будет депортирован.Кроме того, правоохранители выявили двоих мужчин, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Они переданы сотрудникам военкомата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балетаОперация "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушенийВ Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
симферополь
крым
нелегальные мигранты, симферополь, крым, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), видео
На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

На рынке Крымский привоз в Симферополе работали 12 нелегальных мигрантов

14:43 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 12 нелегальных мигрантов выявили правоохранители на рынке "Крымский привоз" в Симферополе. Как сообщает в четверг пресс-служба МВД России, всего установлено 18 нарушений миграционного законодательства и недобросовестных работодателей.
По данным пресс-службы, в рамках контрольных мероприятий правоохранители проверили торговые точки, ангарные помещения, хранилища и транспортные средства.
"По итогам мероприятий полицейские установили 12 приезжих из ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство. Все они были доставлены в отдел иммиграционного контроля, где в отношении них было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях", – сказано в сообщении.
Также выявлены работодатели, незаконно допустившие к работе мигрантов. В отношении одного из них составлено шесть админматериалов, по остальным проводятся дополнительные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме штрафов в размере 33 тысяч рублей, трое мигрантов принудительно выдворены из страны с запретом въезда на 5 и 10 лет. Один будет депортирован.
Кроме того, правоохранители выявили двоих мужчин, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Они переданы сотрудникам военкомата.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
Операция "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушений
В Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию
 
Нелегальные мигрантыСимферопольКрымНовости КрымаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
