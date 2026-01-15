https://crimea.ria.ru/20260115/na-krymskom-privoze-v-simferopole-vyyavili-nelegalnykh-migrantov-1152413415.html

На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 12 нелегальных мигрантов выявили правоохранители на рынке "Крымский привоз" в Симферополе. Как сообщает в четверг пресс-служба МВД России, всего установлено 18 нарушений миграционного законодательства и недобросовестных работодателей.По данным пресс-службы, в рамках контрольных мероприятий правоохранители проверили торговые точки, ангарные помещения, хранилища и транспортные средства.Также выявлены работодатели, незаконно допустившие к работе мигрантов. В отношении одного из них составлено шесть админматериалов, по остальным проводятся дополнительные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме штрафов в размере 33 тысяч рублей, трое мигрантов принудительно выдворены из страны с запретом въезда на 5 и 10 лет. Один будет депортирован.Кроме того, правоохранители выявили двоих мужчин, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Они переданы сотрудникам военкомата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балетаОперация "Нелегал": в РФ выявлено более 128 тысяч миграционных нарушенийВ Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в Россию

нелегальные мигранты, симферополь, крым, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), видео