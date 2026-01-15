Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/na-kamchatke-dvoikh-chelovek-nasmert-zavalilo-snegom-1152404261.html
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом - РИА Новости Крым, 15.01.2026
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T11:03
2026-01-15T11:03
петропавловск-камчатский
камчатка
погода
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152404112_0:244:960:784_1920x0_80_0_0_8d39b66a488cdcdde839ba8ce3244401.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Беляев.Совершенно очевидно, что управляющая компания не приняла должные меры для того, чтобы расчистить территорию от снега и наледи, поставить ограждения, которые бы предупреждали об опасности нахождения в зоне возможного схода снега, подчеркнул Евгений Беляев.Еще об одном погибшем стало известно позже, сообщает телеканал RT. В публикации отмечено, что мужчину могло также завалить сугробом рядом с домом."Второй человек погиб из-за схода снега в Петропавловске-Камчатском. Предположительно, мужчину насмерть завалило сугробом", – уточнили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152404112_0:154:960:874_1920x0_80_0_0_3f6c8a1717052e522041774d38afae97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петропавловск-камчатский, камчатка, погода, происшествия, новости
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом

На Камчатке два человека погибли после схода сугробов с крыш домов

11:03 15.01.2026
 
© Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений БеляевПетропавловск-Камчатский завалило снегом
Петропавловск-Камчатский завалило снегом
© Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Беляев.
"Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов! Подобное халатное отношение, к сожалению, привело к трагедии, которая закончилась смертью жителя города", – сказано в сообщении.
Совершенно очевидно, что управляющая компания не приняла должные меры для того, чтобы расчистить территорию от снега и наледи, поставить ограждения, которые бы предупреждали об опасности нахождения в зоне возможного схода снега, подчеркнул Евгений Беляев.
Еще об одном погибшем стало известно позже, сообщает телеканал RT. В публикации отмечено, что мужчину могло также завалить сугробом рядом с домом.
"Второй человек погиб из-за схода снега в Петропавловске-Камчатском. Предположительно, мужчину насмерть завалило сугробом", – уточнили в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
Погода в Крыму в четверг
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
 
Петропавловск-КамчатскийКамчаткаПогодаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
13:20Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
13:12Снежный шторм надвигается на Крым
13:04Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
12:59Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
12:52Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье
12:42Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS
12:30193 человека погибли на дорогах Крыма за год
11:58Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
11:48Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
11:21Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
11:10Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие
11:04ВТБ: россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках
11:03На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
10:51Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз
10:40Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб
10:33Симферополь во власти снега: как справляются городские службы
10:31Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко
10:20В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
10:11Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
Лента новостейМолния