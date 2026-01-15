https://crimea.ria.ru/20260115/na-kamchatke-dvoikh-chelovek-nasmert-zavalilo-snegom-1152404261.html
На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Беляев.Совершенно очевидно, что управляющая компания не приняла должные меры для того, чтобы расчистить территорию от снега и наледи, поставить ограждения, которые бы предупреждали об опасности нахождения в зоне возможного схода снега, подчеркнул Евгений Беляев.Еще об одном погибшем стало известно позже, сообщает телеканал RT. В публикации отмечено, что мужчину могло также завалить сугробом рядом с домом."Второй человек погиб из-за схода снега в Петропавловске-Камчатском. Предположительно, мужчину насмерть завалило сугробом", – уточнили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
На Камчатке два человека погибли после схода сугробов с крыш домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Беляев.
"Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов! Подобное халатное отношение, к сожалению, привело к трагедии, которая закончилась смертью жителя города", – сказано в сообщении.
Совершенно очевидно, что управляющая компания не приняла должные меры для того, чтобы расчистить территорию от снега и наледи, поставить ограждения, которые бы предупреждали об опасности нахождения в зоне возможного схода снега, подчеркнул Евгений Беляев.
Еще об одном погибшем стало известно позже, сообщает телеканал RT. В публикации отмечено, что мужчину могло также завалить сугробом рядом с домом.
"Второй человек погиб из-за схода снега в Петропавловске-Камчатском. Предположительно, мужчину насмерть завалило сугробом", – уточнили в сообщении.
