На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом

На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом

Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли в Петропавловске-Камчатском из-за сугробов, которые упали на них с крыш домов. Об одном из случаев в Telegram-канале сообщил глава городского округа Евгений Беляев.Совершенно очевидно, что управляющая компания не приняла должные меры для того, чтобы расчистить территорию от снега и наледи, поставить ограждения, которые бы предупреждали об опасности нахождения в зоне возможного схода снега, подчеркнул Евгений Беляев.Еще об одном погибшем стало известно позже, сообщает телеканал RT. В публикации отмечено, что мужчину могло также завалить сугробом рядом с домом."Второй человек погиб из-за схода снега в Петропавловске-Камчатском. Предположительно, мужчину насмерть завалило сугробом", – уточнили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалахПогода в Крыму в четвергНа Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам

