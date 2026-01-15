На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Ялте провели порядка 135 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
"Новогодне-рождественские праздники в Большой Ялте провели порядка 135 тысяч человек – почти половина всех гостей полуострова. А это говорит о том, что турпоток стабильно растет. У нас плюс 20 тысяч к прошлому году и плюс 70 тысяч – к позапрошлому", – написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, средняя загрузка отелей, санаториев и прочих коллективных средств размещения, которые работали в праздники, превысила 60 процентов, а ведущие курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 80 процентов.
"В целом за 2025 Южный берег Крыма принял больше 2,8 млн гостей – это 41% всего турпотока в Крым", – добавила глава администрации, поблагодарив всех, кто выбрал для отдыха Ялту.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
