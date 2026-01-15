Рейтинг@Mail.ru
На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/na-20-tysyach-bolshe-proshlogodnego-v-yalte-poschitali-novogodnikh-turistov-1152422540.html
На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
Новогодние каникулы в Ялте провели порядка 135 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T19:28
2026-01-15T19:28
ялта
новый год
новый год 2026
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
статистика
янина павленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152424429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51d01bdd41cb0faeaa86884515fee9bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Ялте провели порядка 135 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.По информации Павленко, средняя загрузка отелей, санаториев и прочих коллективных средств размещения, которые работали в праздники, превысила 60 процентов, а ведущие курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 80 процентов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуКороткий отдых в загородном доме – туристы предпочитают ЯлтуНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
https://crimea.ria.ru/20260112/novogodnee-chudo-kryma-chem-udivili-turistov-na-poluostrove-v-prazdniki-1152333951.html
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152424429_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c03d0a27603840b2fa467664bd11aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новый год, новый год 2026, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, статистика, янина павленко
На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов

В Ялте новогодние каникулы провели 135 тысяч туристов - власти

19:28 15.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Ялте провели порядка 135 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

"Новогодне-рождественские праздники в Большой Ялте провели порядка 135 тысяч человек – почти половина всех гостей полуострова. А это говорит о том, что турпоток стабильно растет. У нас плюс 20 тысяч к прошлому году и плюс 70 тысяч – к позапрошлому", – написала она в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
1 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
2 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
3 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
4 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
4 из 4
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
По информации Павленко, средняя загрузка отелей, санаториев и прочих коллективных средств размещения, которые работали в праздники, превысила 60 процентов, а ведущие курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 80 процентов.

"В целом за 2025 Южный берег Крыма принял больше 2,8 млн гостей – это 41% всего турпотока в Крым", – добавила глава администрации, поблагодарив всех, кто выбрал для отдыха Ялту.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
Короткий отдых в загородном доме – туристы предпочитают Ялту
Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 21:28Радио "Спутник в Крыму"
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
 
ЯлтаНовый годНовый год 2026ТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмСтатистикаЯнина Павленко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния