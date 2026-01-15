На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов

https://crimea.ria.ru/20260115/na-20-tysyach-bolshe-proshlogodnego-v-yalte-poschitali-novogodnikh-turistov-1152422540.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы в Ялте провели порядка 135 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.По информации Павленко, средняя загрузка отелей, санаториев и прочих коллективных средств размещения, которые работали в праздники, превысила 60 процентов, а ведущие курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены на 80 процентов.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 годуКороткий отдых в загородном доме – туристы предпочитают ЯлтуНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов

