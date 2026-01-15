https://crimea.ria.ru/20260115/meshaya-vazhnoe-s-pustyakami-pamyati-osipa-mandelshtama-1152377093.html

"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама

"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама - РИА Новости Крым, 15.01.2026

"Мешая важное с пустяками": памяти Осипа Мандельштама

"Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги "в ее строении и составе" необратимы..." - так писал о нем литературовед Сергей Аверинцев... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T07:58

2026-01-15T07:58

2026-01-15T07:58

звезды и судьбы

общество

культура

поэзия

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110746/20/1107462041_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_7ad2f083ffd69b2333621e6b170b0030.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. "Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги "в ее строении и составе" необратимы..." - так писал о нем литературовед Сергей Аверинцев. 15 января 1891 года родился Осип Мандельштам.Будущий поэт, прозаик, критик и литературовед Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве, в семье купца первой гильдии. Его мать занималась музыкой. С 1897 года семья жила в Петербурге.В 1907 году Осип окончил Тенишевское училище, затем два года учился в Сорбонне и в Гейдельбергском университете. Однако семья начала разоряться, что сделало дальнейшее обучение за рубежом невозможным. Осип был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, но курс не окончил.Первая публикация Мандельштама появилась в журнале “Аполлон” в 1910 году. Его стихи печатали в разных изданиях, а сам поэт принимал участие в литературных собраниях. По воспоминаниям современников, стихи он читал удивительно вдохновенно и самозабвенно, буквально меняясь в лице.В 1912 году Мандельштам вошел в группу акмеистов. Возможно влияние на его выбор оказала дружба с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой, а также интерес к мировой литературе.В его произведениях можно увидеть древнегреческие мотивы, тонкие отсылы к антикам - особенно в стихотворениях, написанных в Крыму. На полуострове Мандельштам бывал не раз. Здесь он творил, и здесь же встретил немало испытаний.Первая поездка в Крым состоялась летом 1915 года. Мандельштам остановился в Коктебеле, в доме Максимилиана Волошина. Тогда же состоялась и его первая встреча с Мариной Цветаевой.Следующее лето Мандельштам снова провел в Коктебеле. Вместе с Волошиным и Ходасевичем он выступил на литературном концерте, где был осмеян сотоварищами, после чего за Осипом закрепился образ комического чудака. Впрочем, забавным, смешным его называли многие современники, и такое отношение очень диссонировало с глубиной стихов Мандельштама и его внутренним миром.Весной 1917 года Мандельштам приезжает в Крым, как и многие, спасаясь от голода и беспорядков, царивших в Петрограде после Февральской революции. Он поселяется в Алуште и здесь пишет знаменитые строки:“Золотистого меда струя из бутылки теклаТак тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела…”Литературоведы отмечают в его стихах этого периода сильнейшую грусть и предчувствие угрозы, нависшей над своего рода раем. И действительно Крым тогда уже не был беззаботным местом: политические режимы сменяли друг друга, полуостров стоял на пороге Гражданской войны.Однако Мандельштам и дальше продолжал приезжать в Крым. Здесь его ждал первый арест.Осип был ужасно напуган.- А что, у вас невинных иногда отпускают? - спросил он тюремщиков, в результате чего был заперт в одиночной камере.За Мандельштама заступилась крымская интеллигенция, и главным образом - Волошин: он написал начальнику контрразведки достаточно смелое письмо, за которое и сам мог пострадать. Осипа отпустили, и он сразу уехал в Феодосию, откуда отбыл на пароходе в Грузию.Впрочем, на этом испытания не закончились: в Грузии его сразу арестовали, уже подозревая в работе на белогвардейцев. И в этот раз Мандельштаму удалось быстро выйти на свободу.За этот период в Крыму им были написаны стихи "Золотистого меда струя из бутылки текла…", "Меганом" ("Еще далеко асфоделей..."), "Феодосия", а также четыре прозаических очерка о Феодосии, где автор описывает сцены из жизни портового города, уставшего от войны.В последний раз Мандельштам приехал в Крым с супругой в 1933 году. Они остановились в Старом Крыму. В это время Осипа занимало творчество поэтов итальянского Ренессанса, прежде всего Данте. На полуострове он написал свой самый значительный поэтологический текст "Разговор о Данте".Здесь же пораженный картинами голода и бедности среди простого населения он написал и одно из острых политических стихотворений:“Холодная весна. Голодный Старый Крым,Как был при Врангеле – такой же виноватый.Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,Такой же серенький, кусающийся дым…”Это стихотворение находилось в его следственном деле во время допроса в 1934 году.За поэтом уже следили, агент ОГПУ писал в доносе: "На днях вернулся из Крыма О. Мандельштам. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги ГИХЛ (Государственное издательство художественной литературы - ред.)собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат…"Роковыми для поэта, конечно, стали не строки про Крым, а стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны…" - антисталинская эпиграмма, которую Борис Пастернак назвал самоубийством…В 1934 Мандельштама арестовали и отправили в ссылку, жена поехала вместе с ним. Через три года срок ссылки закончился, но уже в 1938 поэта снова арестовали. В декабре того же года он умер в пересыльном лагере во Владивостоке, не дожив двух недель до 48 лет.Место захоронения поэта до сих пор доподлинно неизвестно.Осип Мандельштам был реабилитирован посмертно - "за отсутствием состава преступления".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20200719/Strana-abrikosov-dyushesov-i-blokh--Mayakovskiy-i-Krym--1118167785.html

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

звезды и судьбы, общество, культура, поэзия, россия, ссср