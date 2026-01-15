https://crimea.ria.ru/20260115/merts-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1152421166.html

Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T17:48

2026-01-15T17:48

2026-01-15T17:48

фридрих мерц

германия

россия

политика

европейский союз (ес)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.Он также заявил, что считает Россию европейской страной и отметил, что что его слова не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По словам канцлера, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части ФРГ.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности Путин назвал условие мира и международного согласия Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо

германия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, германия, россия, политика, европейский союз (ес), новости