Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/merts-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1152421166.html
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T17:48
2026-01-15T17:48
фридрих мерц
германия
россия
политика
европейский союз (ес)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.Он также заявил, что считает Россию европейской страной и отметил, что что его слова не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По словам канцлера, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части ФРГ.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности Путин назвал условие мира и международного согласия Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
германия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_43:0:954:683_1920x0_80_0_0_98326d2114ba831744cceba1c76a63f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фридрих мерц, германия, россия, политика, европейский союз (ес), новости
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией

Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений

17:48 15.01.2026
 
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo Ludovic Marin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.
"Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс (в отношениях - ред.) с Россией, если воцарится мир, если будет гарантирована свобода, если нам удастся все это... то тогда Европейский Союз, а вместе с ним и ФРГ, пройдут еще одно испытание", - цитирует Мерца РИА Новости.
Он также заявил, что считает Россию европейской страной и отметил, что что его слова не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По словам канцлера, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части ФРГ.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
Путин назвал условие мира и международного согласия
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
 
Фридрих МерцГерманияРоссияПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния