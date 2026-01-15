https://crimea.ria.ru/20260115/merts-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-1152421166.html
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.Он также заявил, что считает Россию европейской страной и отметил, что что его слова не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По словам канцлера, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части ФРГ.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.
Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление отношений
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с РФ удастся "найти баланс". Об этом он заявил в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.
"Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс (в отношениях - ред.) с Россией, если воцарится мир, если будет гарантирована свобода, если нам удастся все это... то тогда Европейский Союз, а вместе с ним и ФРГ, пройдут еще одно испытание", - цитирует Мерца РИА Новости.
Он также заявил, что считает Россию европейской страной и отметил, что что его слова не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По словам канцлера, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части ФРГ.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ готова к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. На данный момент диалог и контакты России с рядом стран Европы не по вине Москвы сведены к минимуму, как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов.
