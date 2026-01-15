Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T07:06
2026-01-15T07:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга

Крымский мост сейчас свободен для проезда

07:06 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром в четверг свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния