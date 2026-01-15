Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт для движения

23:28 15.01.2026
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
