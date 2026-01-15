Рейтинг@Mail.ru
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/krymskie-uchenye-prokommentirovali-zaderzhanie-butyagina-1152418143.html
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T16:52
2026-01-15T16:52
мнения
крым
раскопки
археология в крыму
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных стран. Такое мнение выразил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, комментируя задержание Александра Бутягина.По словам Геннадия Самохина, запрос на командировки в Крым среди ученых западных стран имеется. Сейчас известно о минимум 10 иностранцах, которые запросили визы.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Слушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеМосква требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИДЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, крым, раскопки, археология в крыму, россия
Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина

После задержания археолога Бутягина крымские ученые за границей находятся в зоне риска

16:52 15.01.2026
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных стран. Такое мнение выразил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, комментируя задержание Александра Бутягина.
"Выехав куда-либо за границу, к сожалению, мы можем подвергаться таким же политическим нападкам. Менять такое положение необходимо. Для этого надо привлекать ученых из других стран, ученых, которые к нам в Крым хотят приехать. Общаться с ними здесь, чтобы они смогли воздействовать на такие случаи уже со своей стороны", – сказал на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым Геннадий Самохин.
По словам Геннадия Самохина, запрос на командировки в Крым среди ученых западных стран имеется. Сейчас известно о минимум 10 иностранцах, которые запросили визы.
"Мы сейчас организуем большую экспедицию на Кавказ по итогам международной экспедиции прошлого года. Мероприятие инициируют наши университеты и русское географическое общество", – уточнил Самохин.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Слушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине
Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
 
МненияКрымРаскопкиАрхеология в КрымуРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния