Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина

Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина

Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных стран. Такое мнение выразил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, комментируя задержание Александра Бутягина.По словам Геннадия Самохина, запрос на командировки в Крым среди ученых западных стран имеется. Сейчас известно о минимум 10 иностранцах, которые запросили визы.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Слушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеМосква требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИДЗадержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест

