Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных стран. Такое мнение выразил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, комментируя задержание Александра Бутягина.По словам Геннадия Самохина, запрос на командировки в Крым среди ученых западных стран имеется. Сейчас известно о минимум 10 иностранцах, которые запросили визы.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.Слушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.
После задержания археолога Бутягина крымские ученые за границей находятся в зоне риска
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Выехав за границу, ученые из Крыма сразу попадают в зону риска, и как минимум могут подвергнуться политическим нападкам со стороны властей недружественных стран. Такое мнение выразил председатель крымского отделения Российского географического общества, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин, комментируя задержание Александра Бутягина.
"Выехав куда-либо за границу, к сожалению, мы можем подвергаться таким же политическим нападкам. Менять такое положение необходимо. Для этого надо привлекать ученых из других стран, ученых, которые к нам в Крым хотят приехать. Общаться с ними здесь, чтобы они смогли воздействовать на такие случаи уже со своей стороны", – сказал на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым Геннадий Самохин.
По словам Геннадия Самохина, запрос на командировки в Крым среди ученых западных стран имеется. Сейчас известно о минимум 10 иностранцах, которые запросили визы.
"Мы сейчас организуем большую экспедицию на Кавказ по итогам международной экспедиции прошлого года. Мероприятие инициируют наши университеты и русское географическое общество", – уточнил Самохин.
В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.
Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.
Слушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.
