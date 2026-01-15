https://crimea.ria.ru/20260115/krymchanin-osuzhden-za-opravdanie-podryva-krymskogo-mosta-1152405541.html

Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста

Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста

34-летний житель Джанкойского района приговорен к четырем годам заключения за публичное оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T11:21

2026-01-15T11:21

2026-01-15T11:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 34-летний житель Джанкойского района приговорен к четырем годам заключения за публичное оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что мужчина был администратором одного из Telegram-каналов. Под сетевым псевдонимом он публиковал материалы, в которых оправдывал теракт на Крымском мосту. Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.В отношении крымчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет".Отмечается, что ранее житель Крыма уже был судим по статье "Реабилитация нацизма" и отбывал наказание в течение двух лет в колонии общего режима.В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии исполнявший тогда обязанности главы СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в законВ Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песниВ Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня

