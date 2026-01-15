https://crimea.ria.ru/20260115/krymchanin-osuzhden-za-opravdanie-podryva-krymskogo-mosta-1152405541.html
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
34-летний житель Джанкойского района приговорен к четырем годам заключения за публичное оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T11:21
2026-01-15T11:21
2026-01-15T11:25
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
антитеррор
крымский мост
правосудие
уголовный кодекс
приговор
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152405413_0:0:795:447_1920x0_80_0_0_b25788572fa793cb02c384f5ddcdce08.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 34-летний житель Джанкойского района приговорен к четырем годам заключения за публичное оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Установлено, что мужчина был администратором одного из Telegram-каналов. Под сетевым псевдонимом он публиковал материалы, в которых оправдывал теракт на Крымском мосту. Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.В отношении крымчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет".Отмечается, что ранее житель Крыма уже был судим по статье "Реабилитация нацизма" и отбывал наказание в течение двух лет в колонии общего режима.В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Впоследствии исполнявший тогда обязанности главы СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в законВ Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песниВ Севастополе возбудили дело после сожжения венков у Вечного огня
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152405413_94:0:709:461_1920x0_80_0_0_e4cfd72d30e7263c0e2fc8505d502b51.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, антитеррор, крымский мост, правосудие, уголовный кодекс, приговор, новости крыма, видео
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
За публичное оправдание подрыва Крымского моста житель Крыма приговорен к четырем годам
11:21 15.01.2026 (обновлено: 11:25 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 34-летний житель Джанкойского района приговорен к четырем годам заключения за публичное оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Установлено, что мужчина был администратором одного из Telegram-каналов. Под сетевым псевдонимом он публиковал материалы, в которых оправдывал теракт на Крымском мосту. Лингвистическая экспертиза выявила в публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма.
В отношении крымчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет".
"2-й Западный окружной военный суд Москвы признал крымчанина виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее житель Крыма уже был судим по статье "Реабилитация нацизма" и отбывал наказание в течение двух лет в колонии общего режима.
В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту
в 2022 году.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел
утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Впоследствии исполнявший тогда обязанности главы СБУ Василий Малюк* заявил
о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка
* по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года
. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения
средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: