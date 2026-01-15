https://crimea.ria.ru/20260115/krym-i-sevastopol--v-liderakh-bronirovaniya-oteley-na-yanvar-2026-goda-1152399427.html

Крым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Таковы данные предоставил российский сервис бронирования Твил.Ру.Аналитики отметили, что средняя цена бронирования за ночь в Ялте составляет 6671 рублей. В Севастополе – 4270 рублей, в Алуште – 4648 рублей за ночь.На первом месте по популярности Санкт-Петербург с 14% бронирований января. Немного отстает Москва, занявшая второе место, а на третьем – Сочи (13% и 10% январских бронирований в отелях соответственно), добавили в публикации.Кроме того, в десятку лидеров бронирования также вошли Краснодар, Геленджик, Анапа и Казань.На этой неделе также сообщалось, что в январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. В топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и СевастопольСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Короткий отдых в загородном доме – туристы предпочитают ЯлтуКрым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отеляхОтдых вблизи парковой зоны – туристы хотят в Ялту и Алушту

