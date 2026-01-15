Крым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 года

https://crimea.ria.ru/20260115/krym-i-sevastopol--v-liderakh-bronirovaniya-oteley-na-yanvar-2026-goda-1152399427.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Таковы данные предоставил российский сервис бронирования Твил.Ру.Аналитики отметили, что средняя цена бронирования за ночь в Ялте составляет 6671 рублей. В Севастополе – 4270 рублей, в Алуште – 4648 рублей за ночь.На первом месте по популярности Санкт-Петербург с 14% бронирований января. Немного отстает Москва, занявшая второе место, а на третьем – Сочи (13% и 10% январских бронирований в отелях соответственно), добавили в публикации.Кроме того, в десятку лидеров бронирования также вошли Краснодар, Геленджик, Анапа и Казань.На этой неделе также сообщалось, что в январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. В топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений бронирования отелей у россиян в первом месяце 2026 года. Таковы данные предоставил российский сервис бронирования Твил.Ру.
"Среди самых популярных направлений для бронирования отелей в январе на пятом месте Ялта. Дальше идут Севастополь и Алушта", – сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что средняя цена бронирования за ночь в Ялте составляет 6671 рублей. В Севастополе – 4270 рублей, в Алуште – 4648 рублей за ночь.
На первом месте по популярности Санкт-Петербург с 14% бронирований января. Немного отстает Москва, занявшая второе место, а на третьем – Сочи (13% и 10% январских бронирований в отелях соответственно), добавили в публикации.
Кроме того, в десятку лидеров бронирования также вошли Краснодар, Геленджик, Анапа и Казань.
"За год средняя цена ночи в отелях увеличилась в январе 2026 года на 5% по сравнению с прошлым годом", – уточнили аналитики сервиса.
На этой неделе также сообщалось, что в январе востребованность на туристические поездки семьей по России
выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. В топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь
