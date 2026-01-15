https://crimea.ria.ru/20260115/kreschenie-v-krymu-gde-okunutsya-i-kak-podgotovitsya-1152390935.html

Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться

Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовиться

Из года в год на территории Республики Крым растет количество граждан, желающих принять участие в крещенских купаниях. Увеличивается и количество мест омовения...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Из года в год на территории Республики Крым растет количество граждан, желающих принять участие в крещенских купаниях. Увеличивается и количество мест омовения православных на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС РФ по Республике Крым Александр Зраенко."МЧС прежде всего готовит обеспечить безопасность проведения данных мероприятий, заблаговременно согласовываются места омовений. Органы местного самоуправления выносят предложения по местам, где это будет проводиться, по количеству медиков, спасателей республиканского и федерального значения. Определяют и места, где необходимо провести водолазные обследования, и многое другое. Комплекс мероприятий также включает в себя организацию пунктов обогрева и многое другое", - разъяснил он.Спикер отметил, что в этом году в Крыму предварительно спланировано 21 место для крещенских купаний.МЧС рекомендует гражданам осуществлять обряд омовения при храмах и церквях, где непосредственно будут организованы купели."Стоит обратить внимание на внутренние водоемы. Море также повсеместно будет местом омовений, но все-таки мы считаем, что более безопасны именно небольшие купели в церквях, наши пруды и озера", - подчеркнул Александр Зраенко.Также накануне Крещения гость эфира еще раз напомнил основные правила безопасности для совершающих обряд."Температура, которая стремится к отрицательной - это большой стресс для организма, поэтому мы рекомендуем прежде всего ограничить купание детей, беременных женщин, граждан в возрасте. Готовиться к крещенским купаниям заблаговременно - проводить закаливания, принимать контрастный душ. В обязательном порядке необходимо обратиться к медикам в целях обследования организма, так как есть ряд хронических заболеваний, при которых купание запрещено, в том числе ОРЗ и ОРВИ и так далее", - пояснил он.В день крещенских купаний специалист не рекомендует употреблять алкогольные напитки, так как алкоголь сужает сосуды, а резкое изменение температуры при погружении в холодную воду, может привести к трагическим последствиям в виде нерефлекторной остановки дыхания, либо остановки сердца."Необходимо взять с собой в обязательном порядке теплое махровое полотенце, халат, тапочки, термос с горячим чаем. Не рекомендуем осуществлять омовение с головой, потому что сосуды головного мозга имеют тенденцию сужаться при отрицательных температурах. Плавно зайти, не более 15 секунд пробыть в воде, выйти, надеть теплые вещи, попить горячего чая. Ни в коем случае не нырять с разбегу, не бежать и не делать резких движений, соблюдать очередность", - еще раз подчеркнул он.Александр Зраенко отметил, что за последние 3-4 года на территории Республики Крым не было допущено происшествий, связанных с утоплением или травматизацией людей во время крещенских купаний."Мы надеемся, что данная тенденция у нас будет продолжаться, и мы сможем и в текущем году провести крещенские купания без каких-либо происшествий", - выразил надежду представитель МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя нырять в прорубь на Крещение – пульмонологКак стать крымским моржом и не заболеть

