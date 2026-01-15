https://crimea.ria.ru/20260115/koridor-resheniy-zakryvaetsya-v-kremle-sdelali-preduprezhdenie-zelenskomu-1152411875.html
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
дмитрий песков
кремль
россия
политика
внешняя политика
новости сво
переговоры
сша
украина
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, при этом ситуация для украинской стороны изо дня в день ухудшается. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняют свою открытость к переговорному процессу. Позиция РФ последовательна и хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту США Дональду Трампу, а также руководству киевского режима, добавил Песков.Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса, обозначил ранее Песков условие остановки боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАЛавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в МосквуСША не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
россия
сша
украина
