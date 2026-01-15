Рейтинг@Mail.ru
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260115/koridor-resheniy-zakryvaetsya-v-kremle-sdelali-preduprezhdenie-zelenskomu-1152411875.html
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, при этом ситуация для украинской стороны изо дня в день ухудшается. Об... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T13:59
2026-01-15T13:59
дмитрий песков
кремль
россия
политика
внешняя политика
новости сво
переговоры
сша
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/97/1115889785_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_9e8455eeeeaaa696e5b51ef6f2a2780c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, при этом ситуация для украинской стороны изо дня в день ухудшается. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняют свою открытость к переговорному процессу. Позиция РФ последовательна и хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту США Дональду Трампу, а также руководству киевского режима, добавил Песков.Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса, обозначил ранее Песков условие остановки боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАЛавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в МосквуСША не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/97/1115889785_647:0:3378:2048_1920x0_80_0_0_3ec30efe489673aeb1f6e17996cbcc68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, россия, политика, внешняя политика, новости сво, переговоры, сша, украина, владимир зеленский
Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому

Ситуация для Киева изо дня в день ухудшается – Песков

13:59 15.01.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс урегулирования на Украине, при этом ситуация для украинской стороны изо дня в день ухудшается. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, мы об этом говорили. И сужается коридор для принятий решений киевским режимом. Мы еще в прошлом году говорили, что уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение. Пока в Киеве этого не делают", - констатировал Песков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняют свою открытость к переговорному процессу. Позиция РФ последовательна и хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту США Дональду Трампу, а также руководству киевского режима, добавил Песков.
Киев должен вывести ВСУ за пределы административных границ Донбасса, обозначил ранее Песков условие остановки боевых действий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
Лавров ответил на вопрос о новом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
 
Дмитрий ПесковКремльРоссияПолитикаВнешняя политикаНовости СВОПереговорыСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
14:49Взрыв и пожар в учебном здании МВД в Сыктывкаре – есть пострадавшие
14:43На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
14:34Российские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
14:20В Крыму водитель пытался "откупиться" от ГАИ за пьяную езду
13:59Коридор решений закрывается: в Кремле сделали предупреждение Зеленскому
13:52Первые военные из Европы прибыли в Гренландию
13:45Март начинается в январе: в Симферополе выращивают цветы для клумб
13:28В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
13:20Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
13:12Снежный шторм надвигается на Крым
13:04Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
12:59Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
Лента новостейМолния