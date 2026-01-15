Рейтинг@Mail.ru
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о недостаточной интенсивности работы властей Киева в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T10:11
2026-01-15T10:41
владимир зеленский
виталий кличко
политика
украина
удары по украине
энергосистема украины
киев
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о недостаточной интенсивности работы властей Киева в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сказал в своем вечернем обращении в Telegram-канале.По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в ряде регионов, в том числе в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом Зеленский отметил, что в Харькове местные власти, по его оценке, подготовились лучше, тогда как в столице "сделано значительно меньше".После этих заявлений мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале выразил несогласие с оценкой работы городских служб. Он задался вопросом, какую именно "недостаточную интенсивность" имел ввиду Зеленский, перечислив меры, которые, по его словам, предпринимаются в столице."Когда из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на какие-то часы свет в дома киевлян? Когда мы подключаем к автономным источникам социальные учреждения-больницы, родильные, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, социальные работники разносят горячую еду одиноким лежащим киевлянам. Когда в пунктах обогрева круглосуточную дежурят работники, чтобы принимать киевлян? Когда запитываем от генераторов объекты критической инфраструктуры", – возмутился Кличко.Он подчеркнул, что подобные заявления, по его мнению, обесценивают труд тысяч специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Он также напомнил, что ранее рекомендовал жителям, имеющим такую возможность, временно выехать за пределы города, чтобы переждать сложный период без света и тепла. Кличко отметил, что открыто говорит жителям о сложной ситуации и что для него не имеют значения рейтинги или возможные выборы.Ранее сообщалось, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве массово закрываются супермаркетыКиевлян призвали запастись едой и водой перед возможным блэкаутомБольницы на Украине будут отключать от электроснабжения
украина
киев
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины

Кличко публично ответил Зеленскому на критику работы Киева в условиях энергокризиса

10:11 15.01.2026 (обновлено: 10:41 15.01.2026)
 
Виталий Кличко и Владимир Зеленский
Виталий Кличко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о недостаточной интенсивности работы властей Киева в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сказал в своем вечернем обращении в Telegram-канале.
По его словам, наиболее сложная ситуация сохраняется в ряде регионов, в том числе в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и Днепропетровске. При этом Зеленский отметил, что в Харькове местные власти, по его оценке, подготовились лучше, тогда как в столице "сделано значительно меньше".
"Даже в эти дни я не вижу интенсивности, надо сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения. Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике. <...> В Киеве и других городах должно быть больше пунктов поддержки людей. Гораздо больше пунктов несокрушимости. Я поручил пересмотреть правила для комендантского часа на время чрезвычайной ситуации", – сказал глава киевского режима.
После этих заявлений мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале выразил несогласие с оценкой работы городских служб. Он задался вопросом, какую именно "недостаточную интенсивность" имел ввиду Зеленский, перечислив меры, которые, по его словам, предпринимаются в столице.
"Когда из шести тысяч домов без тепла за несколько дней остается около 400? Когда коммунальщики круглосуточно на лютом морозе чинят поврежденную критическую инфраструктуру, чтобы вернуть людям тепло и воду? Когда энергетики пытаются, тоже работая 24/7, вернуть хоть на какие-то часы свет в дома киевлян? Когда мы подключаем к автономным источникам социальные учреждения-больницы, родильные, дома престарелых, психоневрологические диспансеры, социальные работники разносят горячую еду одиноким лежащим киевлянам. Когда в пунктах обогрева круглосуточную дежурят работники, чтобы принимать киевлян? Когда запитываем от генераторов объекты критической инфраструктуры", – возмутился Кличко.
Он подчеркнул, что подобные заявления, по его мнению, обесценивают труд тысяч специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Он также напомнил, что ранее рекомендовал жителям, имеющим такую возможность, временно выехать за пределы города, чтобы переждать сложный период без света и тепла. Кличко отметил, что открыто говорит жителям о сложной ситуации и что для него не имеют значения рейтинги или возможные выборы.
"И в этой чрезвычайной ситуации я, как мэр, все городские службы делают все, чтобы удержать обеспечение жизнедеятельности города. Чтобы сохранить здоровье и жизнь жителей города. И будем делать это и дальше. Отвечаю Вам, извините, публично. Потому что за последние 4 года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу так и не встретились…", – заключил глава Киева.
Ранее сообщалось, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.
В четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения, сообщала ранее в среду пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
