Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз
Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Кадровая чехарда в правительстве Украины свидетельствует о приближении конца режима Владимира Зеленского, который, скорее всего, рухнет до конца этого года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Он напомнил, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер перед своим крахом лихорадочно менял военачальников и министров, поскольку очень боялся заговоров и покушений на свою жизнь, а также стремился все свои ошибки списать на других. То же самое, по мнению Олейника, сейчас происходит с Зеленским.Кроме того, бюджет Украины практически опустел, продолжается самоубийственная мобилизация, полезные ископаемые отдают американцам почти бесплатно. К тому же, теперь иностранцам разрешено покупать украинскую землю. У страны не осталось практически ничего."Зеленский использует украинцев как живой щит. И он очень боится выборов, которые для него смерти подобны. В итоге, я думаю, либо он не успеет убежать и его ликвидируют, либо его ждет судьба (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили", – заключил Олейник.В начале января Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых перестановок в правительства страны и силовых структурах. Так, главой своего офиса он назначил экс-начальника военной разведки Кирилла Буданова*. Его место в ГУР минобороны занял руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко.Дениса Шмыгаля на посту министра обороны сменил Михаил Федоров, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации. Шмыгалю предложено сесть в кресло первого вице-премьера правительства. Также был снят с должности главы СБУ Денис Малюк*. Также должности лишился председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, который переходит на работу в МВД.* внесены в список террористов и экстремистов, заочно арестованы в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на Украине
Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз

Режим Зеленского рухнет до конца этого года – экс-депутат Рады

10:51 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Кадровая чехарда в правительстве Украины свидетельствует о приближении конца режима Владимира Зеленского, который, скорее всего, рухнет до конца этого года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Все идет к такому "дембельскому аккорду", после которого они (Зеленский и его окружение – ред.) будут убегать. У них другого выхода не будет. Думаю, это произойдет в этом году", – сказал политик.
Он напомнил, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер перед своим крахом лихорадочно менял военачальников и министров, поскольку очень боялся заговоров и покушений на свою жизнь, а также стремился все свои ошибки списать на других. То же самое, по мнению Олейника, сейчас происходит с Зеленским.
Кроме того, бюджет Украины практически опустел, продолжается самоубийственная мобилизация, полезные ископаемые отдают американцам почти бесплатно. К тому же, теперь иностранцам разрешено покупать украинскую землю. У страны не осталось практически ничего.
"Зеленский использует украинцев как живой щит. И он очень боится выборов, которые для него смерти подобны. В итоге, я думаю, либо он не успеет убежать и его ликвидируют, либо его ждет судьба (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили", – заключил Олейник.
В начале января Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых перестановок в правительства страны и силовых структурах. Так, главой своего офиса он назначил экс-начальника военной разведки Кирилла Буданова*. Его место в ГУР минобороны занял руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко.
Дениса Шмыгаля на посту министра обороны сменил Михаил Федоров, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации. Шмыгалю предложено сесть в кресло первого вице-премьера правительства. Также был снят с должности главы СБУ Денис Малюк*. Также должности лишился председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, который переходит на работу в МВД.
* внесены в список террористов и экстремистов, заочно арестованы в России
