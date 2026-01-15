Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз

https://crimea.ria.ru/20260115/kogda-rukhnet-rezhim-zelenskogo--eks-deputat-rady-sdelal-prognoz-1152403871.html
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Кадровая чехарда в правительстве Украины свидетельствует о приближении конца режима Владимира Зеленского, который, скорее всего, рухнет до конца этого года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Все идет к такому "дембельскому аккорду", после которого они (Зеленский и его окружение – ред.) будут убегать. У них другого выхода не будет. Думаю, это произойдет в этом году", – сказал политик.
Он напомнил, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер перед своим крахом лихорадочно менял военачальников и министров, поскольку очень боялся заговоров и покушений на свою жизнь, а также стремился все свои ошибки списать на других. То же самое, по мнению Олейника, сейчас происходит с Зеленским.
Кроме того, бюджет Украины практически опустел, продолжается самоубийственная мобилизация, полезные ископаемые отдают американцам почти бесплатно. К тому же, теперь иностранцам разрешено покупать украинскую землю. У страны не осталось практически ничего.
"Зеленский использует украинцев как живой щит. И он очень боится выборов, которые для него смерти подобны. В итоге, я думаю, либо он не успеет убежать и его ликвидируют, либо его ждет судьба (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили", – заключил Олейник.
В начале января Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых перестановок
в правительства страны и силовых структурах. Так, главой своего офиса он назначил экс-начальника военной разведки Кирилла Буданова*. Его место в ГУР минобороны занял руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко.
Дениса Шмыгаля на посту министра обороны сменил Михаил Федоров, ранее занимавший пост министра цифровой трансформации. Шмыгалю предложено сесть в кресло первого вице-премьера правительства. Также был снят с должности главы СБУ Денис Малюк*. Также должности лишился председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, который переходит на работу в МВД.
* внесены в список террористов и экстремистов, заочно арестованы в России
