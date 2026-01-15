https://crimea.ria.ru/20260115/kiev-soglasilsya-povysit-nalogi-radi-polucheniya-novykh-kreditov-mvf-1152427560.html

Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Украинские власти согласны пойти на повышение налогов ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила руководитель по коммуникациям фонда Джули Козак.Оперативные действия Киева по выполнению этих и других предварительных условий станут решающими в процессе сохранения темпов реформ. А также при финансировании Украины "для удовлетворения ее значительных потребностей", уточнила Козак.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что госдолг Украины превысил 100% валового внутреннего продукта и достиг 195,2 миллиардов долларов, а реальный уровень жизни украинцев упал до рекордно низких отметок по итогам работы киевского режима в 2025 году.На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года, писал ранее британский журнал Economist.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз приостановил всю финансовую помощь УкраинеУкраина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетийДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП

