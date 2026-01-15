Рейтинг@Mail.ru
Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ
Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Киев согласился повысить налоги ради получения новых кредитов МВФ
Украинские власти согласны пойти на повышение налогов ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T21:09
2026-01-15T21:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Украинские власти согласны пойти на повышение налогов ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила руководитель по коммуникациям фонда Джули Козак.Оперативные действия Киева по выполнению этих и других предварительных условий станут решающими в процессе сохранения темпов реформ. А также при финансировании Украины "для удовлетворения ее значительных потребностей", уточнила Козак.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что госдолг Украины превысил 100% валового внутреннего продукта и достиг 195,2 миллиардов долларов, а реальный уровень жизни украинцев упал до рекордно низких отметок по итогам работы киевского режима в 2025 году.На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года, писал ранее британский журнал Economist.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Украинские власти согласны пойти на повышение налогов ради получения очередного кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявила руководитель по коммуникациям фонда Джули Козак.
"Власти согласились реализовать пакет важных макроэкономических мер… Необходимо расширить налоговую базу путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазеек для потребительских товаров, а также возобновления и отмены льгот по НДС", – цитирует заявление Джули Козак РИА Новости.
Оперативные действия Киева по выполнению этих и других предварительных условий станут решающими в процессе сохранения темпов реформ. А также при финансировании Украины "для удовлетворения ее значительных потребностей", уточнила Козак.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что госдолг Украины превысил 100% валового внутреннего продукта и достиг 195,2 миллиардов долларов, а реальный уровень жизни украинцев упал до рекордно низких отметок по итогам работы киевского режима в 2025 году.
На фоне роста оборонного бюджета деньги на ведение военных действий у Украины могут закончиться к концу февраля 2026 года, писал ранее британский журнал Economist.
