Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике

20-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ на фоне нападений на российские суда с экспортируемыми ресурсами будет отличаться от всех предыдущих, и новые угрозы РИА Новости Крым, 15.01.2026

радио "спутник в крыму"

михаил беляев

экономика

санкции против россии

искусственный интеллект

россия

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ на фоне нападений на российские суда с экспортируемыми ресурсами будет отличаться от всех предыдущих, и новые угрозы требуют новых ответных мер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, отметив, что опорой экономики РФ может стать искусственный интеллект.Накануне депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) обсуждается 20-й пакет санкций против РФ и включение запрета на оказание услуг, связанных с торговлей нефтью из России. По словам евродепутата, готовится ужесточение существующих ограничений и расширение рестрикций в чувствительных секторах. Меры, связанные с морской торговлей и услугами, связанными с российской нефтью, — часть этих обсуждений, отметил Здеховски.По словам Беляева, новый санкционный пакет станет для РФ может стать более ощутимым, поскольку параллельно с рестрикциями Запад и Украина используют силовые операции на море.Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море"До 20-го пакета все касалось только сферы экономики. Теперь же к санкциям чисто экономического характера подключились силовые военные действия. Нападают на наши суда даже в Черном море, не говоря об Атлантике. Наши суда подвергаются чисто пиратским действиям, их атакуют дронами. То есть эти санкции приобретают совершенно другой оттенок", – сказал Беляев.Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциумаПока противодействующий России Запад не препятствуют ей торговать со странами, где не затрагиваются интересы США и Европы, однако неправомерные рестриктивные меры в виде вторичных санкции уже действуют в отношении некоторых из них, так что многие начинают опасаться такого давления, заметил он."Как экономист олдскульный и не сторонник монетаристской теории", эксперт делает вывод, что выход из сложившейся ситуации есть только один.В 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 1% и прогнозные показатели на ближайший год аналогичны, заметил он. А значит, крайне необходимо "раскручивать колеса внутренней экономике", как это делалось в советский период."А доходы, между прочим, те же самые в рыночной экономике. Когда был железный занавес, было четкое деление: внутренняя экономика СССР и внешние возможности от экспорта и зарабатывания долларов. Прошло 30 лет с тех пор, а мысли такой уже нет, все только об экспорте. А надо об этом думать", – сказал Беляев.Параллельно можно предпринимать силовые меры против нападений на российские суда, применять контрсанкции в отношении недружественных западных стран и так далее, отметил он. Но именно внутренняя экономика способна обеспечить рост благосостояния страны, рабочие места, достойные заработки и так далее, подчеркнул финансовый аналитик.По словам Беляева, назвать какую-то отдельную отрасль, которая смогла бы в нынешних условиях обеспечить рост внутренней экономики России нельзя, но можно выделить новую экономическую опору – это искусственный интеллект.Такой ИИ, по словам эксперта, станет двигателем научно-технической революции внутри страны, и, по сути, повторит то, что в свое время смогла сделать паровая машина, электричество и так далее.

россия

