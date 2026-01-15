https://crimea.ria.ru/20260115/kak-20-y-paket-sanktsiy-es-otrazitsya-na-rossii-i-chto-pomozhet-ekonomike-1152405796.html
Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике
Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Как 20-й пакет санкций ЕС отразится на России и что поможет экономике
20-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ на фоне нападений на российские суда с экспортируемыми ресурсами будет отличаться от всех предыдущих, и новые угрозы РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T21:55
2026-01-15T21:55
2026-01-15T21:55
радио "спутник в крыму"
михаил беляев
экономика
санкции против россии
искусственный интеллект
россия
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ на фоне нападений на российские суда с экспортируемыми ресурсами будет отличаться от всех предыдущих, и новые угрозы требуют новых ответных мер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, отметив, что опорой экономики РФ может стать искусственный интеллект.Накануне депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) обсуждается 20-й пакет санкций против РФ и включение запрета на оказание услуг, связанных с торговлей нефтью из России. По словам евродепутата, готовится ужесточение существующих ограничений и расширение рестрикций в чувствительных секторах. Меры, связанные с морской торговлей и услугами, связанными с российской нефтью, — часть этих обсуждений, отметил Здеховски.По словам Беляева, новый санкционный пакет станет для РФ может стать более ощутимым, поскольку параллельно с рестрикциями Запад и Украина используют силовые операции на море.Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном море"До 20-го пакета все касалось только сферы экономики. Теперь же к санкциям чисто экономического характера подключились силовые военные действия. Нападают на наши суда даже в Черном море, не говоря об Атлантике. Наши суда подвергаются чисто пиратским действиям, их атакуют дронами. То есть эти санкции приобретают совершенно другой оттенок", – сказал Беляев.Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциумаПока противодействующий России Запад не препятствуют ей торговать со странами, где не затрагиваются интересы США и Европы, однако неправомерные рестриктивные меры в виде вторичных санкции уже действуют в отношении некоторых из них, так что многие начинают опасаться такого давления, заметил он."Как экономист олдскульный и не сторонник монетаристской теории", эксперт делает вывод, что выход из сложившейся ситуации есть только один.В 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 1% и прогнозные показатели на ближайший год аналогичны, заметил он. А значит, крайне необходимо "раскручивать колеса внутренней экономике", как это делалось в советский период."А доходы, между прочим, те же самые в рыночной экономике. Когда был железный занавес, было четкое деление: внутренняя экономика СССР и внешние возможности от экспорта и зарабатывания долларов. Прошло 30 лет с тех пор, а мысли такой уже нет, все только об экспорте. А надо об этом думать", – сказал Беляев.Параллельно можно предпринимать силовые меры против нападений на российские суда, применять контрсанкции в отношении недружественных западных стран и так далее, отметил он. Но именно внутренняя экономика способна обеспечить рост благосостояния страны, рабочие места, достойные заработки и так далее, подчеркнул финансовый аналитик.По словам Беляева, назвать какую-то отдельную отрасль, которая смогла бы в нынешних условиях обеспечить рост внутренней экономики России нельзя, но можно выделить новую экономическую опору – это искусственный интеллект.Такой ИИ, по словам эксперта, станет двигателем научно-технической революции внутри страны, и, по сути, повторит то, что в свое время смогла сделать паровая машина, электричество и так далее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – экспертРоссию будут склонять к неприемлемым компромиссам по Украине - МедведевТопливная безопасность Крыма: ключевые риски и меры поддержкиПутин продлил запрет на экспорт российской нефти
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым
. 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ на фоне нападений на российские суда с экспортируемыми ресурсами будет отличаться от всех предыдущих, и новые угрозы требуют новых ответных мер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, отметив, что опорой экономики РФ может стать искусственный интеллект.
Накануне депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что в Евросоюзе (ЕС) обсуждается 20-й пакет санкций против РФ и включение запрета на оказание услуг, связанных с торговлей нефтью из России. По словам евродепутата, готовится ужесточение существующих ограничений и расширение рестрикций в чувствительных секторах. Меры, связанные с морской торговлей и услугами, связанными с российской нефтью, — часть этих обсуждений, отметил Здеховски.
По словам Беляева, новый санкционный пакет станет для РФ может стать более ощутимым, поскольку параллельно с рестрикциями Запад и Украина используют силовые операции на море.
"До 20-го пакета все касалось только сферы экономики. Теперь же к санкциям чисто экономического характера подключились силовые военные действия. Нападают на наши суда даже в Черном море, не говоря об Атлантике. Наши суда подвергаются чисто пиратским действиям, их атакуют дронами. То есть эти санкции приобретают совершенно другой оттенок", – сказал Беляев.
Пока противодействующий России Запад не препятствуют ей торговать со странами, где не затрагиваются интересы США и Европы, однако неправомерные рестриктивные меры в виде вторичных санкции уже действуют в отношении некоторых из них, так что многие начинают опасаться такого давления, заметил он.
"Как экономист олдскульный и не сторонник монетаристской теории", эксперт делает вывод, что выход из сложившейся ситуации есть только один.
"Я считаю, что должна быть опора на внутреннюю экономику. Это не значит автаркия, что вы должны изолироваться от всего мира. Но понимание, что вы можете зарабатывать только за счет экспорта – примитивное. Это крестьянин, когда ехал на ярмарку с ложками или лаптями, зарабатывал только не в своей деревне. Но когда речь идет о большой экономике, то мощь страны определяется не ее экспортными возможностями, а внутренним потенциалом", – прокомментировал Беляев.
В 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 1% и прогнозные показатели на ближайший год аналогичны, заметил он. А значит, крайне необходимо "раскручивать колеса внутренней экономике", как это делалось в советский период.
"А доходы, между прочим, те же самые в рыночной экономике. Когда был железный занавес, было четкое деление: внутренняя экономика СССР и внешние возможности от экспорта и зарабатывания долларов. Прошло 30 лет с тех пор, а мысли такой уже нет, все только об экспорте. А надо об этом думать", – сказал Беляев.
Параллельно можно предпринимать силовые меры против нападений на российские суда, применять контрсанкции в отношении недружественных западных стран и так далее, отметил он. Но именно внутренняя экономика способна обеспечить рост благосостояния страны, рабочие места, достойные заработки и так далее, подчеркнул финансовый аналитик.
По словам Беляева, назвать какую-то отдельную отрасль, которая смогла бы в нынешних условиях обеспечить рост внутренней экономики России нельзя, но можно выделить новую экономическую опору – это искусственный интеллект.
"Не ИИ для создания фильмов, мультфильмов и чего-то еще в информационной сфере, хотя это очень важно. А искусственный интеллект, который применяется в промышленности, освобождает человека от рутинной деятельности, оставляя ему только творчество, креативную часть, а также верификацию на конечном этапе. То есть цифровая экономика позволяет рационализировать процессы производства и создавать модель предприятия. Это прикладная вещь для производства", – сказал аналитик.
Такой ИИ, по словам эксперта, станет двигателем научно-технической революции внутри страны, и, по сути, повторит то, что в свое время смогла сделать паровая машина, электричество и так далее.
