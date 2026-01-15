https://crimea.ria.ru/20260115/fermy-po-vyraschivaniyu-ustrits-mogut-poyavitsya-v-azovskom-more-do-2030-goda-1152398834.html

Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

До 2030 года в Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устричной молоди. Доклад о целесообразности этого направления проработают в Росрыболовстве и... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T08:44

2026-01-15T08:44

2026-01-15T08:44

крым

азовское море

морепродукты

устрицы

правительство россии

росрыболовство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/54/1118245431_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_863087cb0dbdd865f460e8f9dc7eaca8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. До 2030 года в Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устричной молоди. Доклад о целесообразности этого направления проработают в Росрыболовстве и Минобрнауки России и направят в правительство РФ. Об этом пишет РИА Новости.Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.Ранее сообщалось, что в 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. На полуострове работают 137 предприятий, в том числе 25 мидийно-устричных ферм, и их число продолжает расти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиКрымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц

https://crimea.ria.ru/20251003/dom-mollyuska-kak-chernoe-more-kormit-krym-i-vsyu-rossiyu-1149951771.html

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, азовское море, морепродукты, устрицы, правительство россии, росрыболовство, новости