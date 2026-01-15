Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года

https://crimea.ria.ru/20260115/fermy-po-vyraschivaniyu-ustrits-mogut-poyavitsya-v-azovskom-more-do-2030-goda-1152398834.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. До 2030 года в Азовском море могут появиться фермы по выращиванию устричной молоди. Доклад о целесообразности этого направления проработают в Росрыболовстве и Минобрнауки России и направят в правительство РФ. Об этом пишет РИА Новости.Российских устриц сейчас выращивают на Черном море: на побережье Краснодарского края и в Крыму. Также диких моллюсков добывают на Дальнем Востоке. В 2023 году ученые из Севастополя впервые в России отработали технологию полного цикла выращивания устриц в экспериментальном питомнике.Ранее сообщалось, что в 2025 году Крым показал один из самых значительных рывков в отрасли аквакультуры за последние годы – объемы производства увеличились почти в три раза. На полуострове работают 137 предприятий, в том числе 25 мидийно-устричных ферм, и их число продолжает расти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцевПромысел в Азовском и Черном морях опережает показателиКрымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
