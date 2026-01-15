https://crimea.ria.ru/20260115/ekvator-zimy-proyden-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-1152417795.html

Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму

Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму

Вплоть до конца января в Крыму ожидается холодная морозная погода. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вплоть до конца января в Крыму ожидается холодная морозная погода. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.Дневные температуры, по словам Любецкой, также будут в основном отрицательными: до одного-двух градусов ниже нуля. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше нуля, но не намного.Ранее в четверг республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигается шторм - сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение.Зимним характером погоды отличилась и первая рабочая неделя наступившего 2026-го года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дизель-генераторами обеспечены: Севастополь готовится к новому снегопадуСимферополь во власти снега: как справляются городские службыСнегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах

