Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму
Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму
Вплоть до конца января в Крыму ожидается холодная морозная погода. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T16:21
2026-01-15T16:21
эксклюзивы риа новости крым
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вплоть до конца января в Крыму ожидается холодная морозная погода. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.Дневные температуры, по словам Любецкой, также будут в основном отрицательными: до одного-двух градусов ниже нуля. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше нуля, но не намного.Ранее в четверг республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигается шторм - сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение.Зимним характером погоды отличилась и первая рабочая неделя наступившего 2026-го года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дизель-генераторами обеспечены: Севастополь готовится к новому снегопадуСимферополь во власти снега: как справляются городские службыСнегопад в Крыму - ситуация на дорогах и перевалах
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая
Экватор зимы пройден: какой будет погода в Крыму

В Крыму до конца месяца установится погода с морозами до 10 градусов

16:21 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вплоть до конца января в Крыму ожидается холодная морозная погода. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
"Согласно прогнозам, вплоть до 30 января в Крыму будет морозно. В отдельные даты будет и до 10 градусов мороза", - рассказала синоптик.
Дневные температуры, по словам Любецкой, также будут в основном отрицательными: до одного-двух градусов ниже нуля. В отдельные дни столбики термометров поднимутся выше нуля, но не намного.
Ранее в четверг республиканском главке МЧС России сообщили, что на Крым надвигается шторм - сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение.
Зимним характером погоды отличилась и первая рабочая неделя наступившего 2026-го года.
