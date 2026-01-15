Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260115/eks-deputat-rady-obyasnil-nepriyazn-krymchan-k-timoshenko-1152402210.html
Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко
Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко
Подавляющее большинство жителей Крыма и Донбасса в период нахождения этих регионов в составе Украины всегда испытывали неприязнь к Юлии Тимошенко, поскольку... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T10:31
2026-01-15T10:31
радио "спутник в крыму"
анатолий олейник
украина
юлия тимошенко
крым
мнения
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111620/11/1116201189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18201f2aa775a0d4529e7eef75d68f36.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Крыма и Донбасса в период нахождения этих регионов в составе Украины всегда испытывали неприязнь к Юлии Тимошенко, поскольку чувствовали фальшь в ее заявлениях и обещаниях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник."Многие и в Крыму, и в Донбассе чувствовали фальшь с ее стороны. Как, например, в ее выступлениях, когда она говорила, что любит русский язык, что никогда не согласится на его запрет, что ее семья разговаривает на русском и так далее. Крымчане понимали, что это волчица в овечьей шкуре, пытается получить голоса, а взамен ничего не дать", – сказал Олейник.Политик также отметил, что в период работы на посту-премьер-министра Украины Тимошенко вообще не занималась вопросами развития Крыма.По мнению Олейника, нынешнее уголовное преследование Тимошенко связано с тем, что ее фракция в Верховной раде помогла Владимиру Зеленскому набрать необходимое количество голосов для снятия Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины."Если бы Тимошенко не дала 11 голосов, не было бы возможности проголосовать за отставку. Поэтому когда говорят, что она якобы в оппозиции – не обращайте на это внимания. Следите за действиями, а они говорят о том, что Тимошенко, (Петр) Порошенко**, Зеленский – одна и та же шайка", - заключил политик.Утром 14 января сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, ее подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Позже Тимошенко назвала обвинения абсурдными, а все происходящее "политическим заказом" в рамках зачистки конкурентов на фоне подготовки к выборам на Украине.Директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченков эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что уголовное преследование Тимошенко организовано по указке США после того, как ее партия помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка*.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111620/11/1116201189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e4e8006b9aad7c28cd0bc503b331d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий олейник, украина, юлия тимошенко, крым, мнения, политика
Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко

Крымчане всегда чувствовали фальшь в речах Тимошенко – экс-депутат Рады Олейник

10:31 15.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины, лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Кандидат в президенты Украины, лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Крыма и Донбасса в период нахождения этих регионов в составе Украины всегда испытывали неприязнь к Юлии Тимошенко, поскольку чувствовали фальшь в ее заявлениях и обещаниях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Многие и в Крыму, и в Донбассе чувствовали фальшь с ее стороны. Как, например, в ее выступлениях, когда она говорила, что любит русский язык, что никогда не согласится на его запрет, что ее семья разговаривает на русском и так далее. Крымчане понимали, что это волчица в овечьей шкуре, пытается получить голоса, а взамен ничего не дать", – сказал Олейник.
Политик также отметил, что в период работы на посту-премьер-министра Украины Тимошенко вообще не занималась вопросами развития Крыма.
"Только на Южном берегу, где были дачи, и была хорошая дорога. Остальное было убито. Только Россия начала заниматься Крымом как своим регионом, он развивается только при России. Отношение Тимошенко к крымчанам было таким же, как крымчан к ней – не восприняли и не воспринимают. Та же картина была в Донбассе", - подчеркнул экс-нардеп.
По мнению Олейника, нынешнее уголовное преследование Тимошенко связано с тем, что ее фракция в Верховной раде помогла Владимиру Зеленскому набрать необходимое количество голосов для снятия Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины.
"Если бы Тимошенко не дала 11 голосов, не было бы возможности проголосовать за отставку. Поэтому когда говорят, что она якобы в оппозиции – не обращайте на это внимания. Следите за действиями, а они говорят о том, что Тимошенко, (Петр) Порошенко**, Зеленский – одна и та же шайка", - заключил политик.
Утром 14 января сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, ее подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Позже Тимошенко назвала обвинения абсурдными, а все происходящее "политическим заказом" в рамках зачистки конкурентов на фоне подготовки к выборам на Украине.
Директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченков эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что уголовное преследование Тимошенко организовано по указке США после того, как ее партия помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка*.
* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины
"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на Украине
Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ОлейникУкраинаЮлия ТимошенкоКрымМненияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:28В Крыму за год поймали более 8000 нетрезвых водителей
13:20Разработан и утвержден генеральный план Мелитополя до 2044 года
13:12Снежный шторм надвигается на Крым
13:04Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
12:59Новости СВО: потери противника растут на всех фронтах
12:52Жителю Крыма выплатили 2 миллиона рублей за аварийное жилье
12:42Силы ПВО сбили две ракеты "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS
12:30193 человека погибли на дорогах Крыма за год
11:58Режим ЧС ввели в Петропавловске-Камчатском
11:48Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
11:21Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
11:10Взрыв газа прогремел в Уссурийске – есть погибшая и пострадавшие
11:04ВТБ: россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках
11:03На Камчатке двоих человек насмерть завалило снегом
10:51Когда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогноз
10:40Работал под прикрытием: в Москве выявили сотрудника британских спецслужб
10:33Симферополь во власти снега: как справляются городские службы
10:31Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко
10:20В Индии 103-летняя женщина "воскресла" на собственных похоронах
10:11Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
Лента новостейМолния