Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к Тимошенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Подавляющее большинство жителей Крыма и Донбасса в период нахождения этих регионов в составе Украины всегда испытывали неприязнь к Юлии Тимошенко, поскольку чувствовали фальшь в ее заявлениях и обещаниях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат трех созывов Верховной рады, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник."Многие и в Крыму, и в Донбассе чувствовали фальшь с ее стороны. Как, например, в ее выступлениях, когда она говорила, что любит русский язык, что никогда не согласится на его запрет, что ее семья разговаривает на русском и так далее. Крымчане понимали, что это волчица в овечьей шкуре, пытается получить голоса, а взамен ничего не дать", – сказал Олейник.Политик также отметил, что в период работы на посту-премьер-министра Украины Тимошенко вообще не занималась вопросами развития Крыма.По мнению Олейника, нынешнее уголовное преследование Тимошенко связано с тем, что ее фракция в Верховной раде помогла Владимиру Зеленскому набрать необходимое количество голосов для снятия Василия Малюка* с должности главы Службы безопасности Украины."Если бы Тимошенко не дала 11 голосов, не было бы возможности проголосовать за отставку. Поэтому когда говорят, что она якобы в оппозиции – не обращайте на это внимания. Следите за действиями, а они говорят о том, что Тимошенко, (Петр) Порошенко**, Зеленский – одна и та же шайка", - заключил политик.Утром 14 января сотрудники антикоррупционных органов Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Юлия Тимошенко, ее подозревают в попытке подкупа депутатов Верховной рады. Позже Тимошенко назвала обвинения абсурдными, а все происходящее "политическим заказом" в рамках зачистки конкурентов на фоне подготовки к выборам на Украине.Директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченков эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что уголовное преследование Тимошенко организовано по указке США после того, как ее партия помогла снять с должности главу СБУ Василия Малюка*.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рада со второй попытки назначила нового министра обороны Украины"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего

