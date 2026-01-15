Рейтинг@Mail.ru
Екатерина Великая в Крыму – инфографика - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Инфографика
Екатерина Великая в Крыму – инфографика
Екатерина Великая в Крыму – инфографика
Путешествие Екатерины II из Санкт-Петербурга в Крым и обратно продолжалось шесть месяцев. За это время она посетила Киев, Чернигов, Херсон, Симферополь, Бахчисарай, Мариуполь, Севастополь: старые и вновь отстроенные города, через которые пролегал путь ее кортежа.Историки отмечают, что вояж российской царицы на юг не имел прецедентов – ни по масштабам, ни по числу участников, а также по времени в пути и стоимости. Однако ни дальняя дорога, ни возрастные недуги (императрице исполнилось 58 лет) не заставили Екатерину отказаться от стремления лично осмотреть недавно обретенный "полуденный край". Путешествие было приурочено к 25-летию царствования императрицы.Интересные факты о путешествии Екатерины II на полуостров – в инфографике РИА Новости Крым.
Екатерина Великая в Крыму – инфографика

Путешествие Екатерины II в Крым – инфографика

20:32 15.01.2026
 
Путешествие Екатерины II из Санкт-Петербурга в Крым и обратно продолжалось шесть месяцев. За это время она посетила Киев, Чернигов, Херсон, Симферополь, Бахчисарай, Мариуполь, Севастополь: старые и вновь отстроенные города, через которые пролегал путь ее кортежа.
Историки отмечают, что вояж российской царицы на юг не имел прецедентов – ни по масштабам, ни по числу участников, а также по времени в пути и стоимости. Однако ни дальняя дорога, ни возрастные недуги (императрице исполнилось 58 лет) не заставили Екатерину отказаться от стремления лично осмотреть недавно обретенный "полуденный край". Путешествие было приурочено к 25-летию царствования императрицы.
Интересные факты о путешествии Екатерины II на полуостров – в инфографике РИА Новости Крым.
