Рейтинг@Mail.ru
ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260115/dtp-s-marshrutkoy-v-krymu--delo-kontroliruet-prokuratura-1152421320.html
ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура - РИА Новости Крым, 15.01.2026
ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой на севере Крыма, в котором пострадали люди. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T17:53
2026-01-15T17:54
ситуация на дорогах крыма
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
дтп в крыму и севастополе
автобус
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152421507_0:1:1529:861_1920x0_80_0_0_f27cc356ce0d03631aedc9358455cb51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой на севере Крыма, в котором пострадали люди. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.Пять человек пострадали в ДТП при опрокидывании маршрутного автобуса на трассе в селе Знаменка, сообщали ранее в МЧС России по Крыму. Спасатели обеспечивали на месте аварии пожарную безопасность и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.По информации ГАИ Крыма, водитель микроавтобуса не справился с управлением. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель 1967 года рождения и четверо пассажиров (1974, 2005 и 2007 годов рождения). Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - проинформировали в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:193 человека погибли на дорогах Крыма за годВ Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекНа трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152421507_189:0:1340:863_1920x0_80_0_0_05cbe37979685bdc591c40ac99e4a413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, автобус, происшествия
ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура

Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой в Крыму

17:53 15.01.2026 (обновлено: 17:54 15.01.2026)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП с маршруткой на севере Крыма
ДТП с маршруткой на севере Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой на севере Крыма, в котором пострадали люди. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
Пять человек пострадали в ДТП при опрокидывании маршрутного автобуса на трассе в селе Знаменка, сообщали ранее в МЧС России по Крыму. Спасатели обеспечивали на месте аварии пожарную безопасность и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пассажирских перевозках. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре", - сообщили в надзорном ведомстве.
По информации ГАИ Крыма, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель 1967 года рождения и четверо пассажиров (1974, 2005 и 2007 годов рождения). Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - проинформировали в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали и причины произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек
На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
 
Ситуация на дорогах КрымаПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция КрымаДТП в Крыму и СевастополеАвтобусПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28На 20 тысяч больше прошлогоднего: в Ялте посчитали новогодних туристов
19:09В Харькове разрушен крупный объект критической энергоструктуры
18:43Четыре района Крыма обесточены
18:24Снегопад и гололед в Крыму: обстановка на дорогах к 18 часам
18:10СК возбудил дело после аварии с пассажирским микроавтобусом в Крыму
17:53ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура
17:48Мерц сделал неожиданное заявление об отношениях с Россией
17:39США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
17:31Путин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
17:07Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО – Путин
17:06Путин назвал условие мира и международного согласия
16:52Крымские ученые прокомментировали задержание Бутягина
16:36Везли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
16:21Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
16:07В Феодосии вечером будет громко
15:55ВТБ: выдачи автокредитов в банках РФ в 2025 снизились до 1,7 трлн рублей
15:39В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВО
15:25"Сбер" подготовил советы для крымчан по эффективному старту года
15:20В Крыму запретят продавать бензин подросткам на мопедах
15:01В Крыму перевернулся рейсовый автобус
Лента новостейМолния