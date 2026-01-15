ДТП с маршруткой в Крыму – дело контролирует прокуратура

https://crimea.ria.ru/20260115/dtp-s-marshrutkoy-v-krymu--delo-kontroliruet-prokuratura-1152421320.html
2026-01-15T17:53
2026-01-15T17:53
2026-01-15T17:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой на севере Крыма, в котором пострадали люди. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.Пять человек пострадали в ДТП при опрокидывании маршрутного автобуса на трассе в селе Знаменка, сообщали ранее в МЧС России по Крыму. Спасатели обеспечивали на месте аварии пожарную безопасность и оказали помощь пострадавшим при транспортировке в кареты скорой медицинской помощи.По информации ГАИ Крыма, водитель микроавтобуса не справился с управлением. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель 1967 года рождения и четверо пассажиров (1974, 2005 и 2007 годов рождения). Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - проинформировали в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все детали и причины произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:193 человека погибли на дорогах Крыма за годВ Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человекНа трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
17:53 15.01.2026 (обновлено: 17:54 15.01.2026)