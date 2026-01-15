https://crimea.ria.ru/20260115/chto-spaset-uchenogo-butyagina-ot-bezzakoniya-kieva-i-evropy---mnenie-1152391102.html

Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение

Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Что спасет ученого Бутягина от беззакония Киева и Европы - мнение

В нынешних условиях конфликта России и Запада право не работает, поэтому спасти российского археолога Александра Бутягина от незаконного преследования в... РИА Новости Крым, 15.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В нынешних условиях конфликта России и Запада право не работает, поэтому спасти российского археолога Александра Бутягина от незаконного преследования в юридическом поле невозможно – помочь здесь может только МИД, действуя альтернативными дипломатическими методами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил адвокат, профессор права, общественный деятель Янис Юкша."Право начинает работать там, где молчит оружие", сказал Юкша, перефразировав известное высказывание древнеримского политика и философа Цицерона, но Запад сегодня делает и воспринимает все исходя из политической целесообразности.Он подчеркнул, что все дело Бутягина "шито белыми нитками, к праву не имеет ни малейшего отношения".При этом не исключил, что российского ученого могли заманить в Европу обманом с одной целью – задержать и, пользуясь информационным поводом, в очередной раз публично поднять тему Крыма в составе РФ и заклеймить Россию.Ведь Бутягин ездил читать лекции в разных государствах Европы, в том числе в странах НАТО, и в этот раз он также приехал по приглашению европейского ученого общества, то есть вполне официально, отметил юрист.Юрист подчеркнул, что согласно номам международного права, человек, даже совершивший тяжкие преступления, не может быть выданным на территорию тех стран, где ему грозит политическое преследование, но этот факт, как и все другие игнорируется.И если Польша не предъявляет претензий к Бутягину, а исполняет ордер, который выдал Киев, то на территории Украины разбирательство в отношении российского ученого будет носить характер просто политическое преследования с целью любой ценой раздавить, наказать и показать это России, добавил Юкша."Поэтому в данном случае должны подключиться наши дипломаты. Нужно найти аргументы, даже может быть, не совсем юридические, и убедить польскую сторону не выдавать (Бутягина – ред.) на территорию Украины, воюющей страны, которая сегодня имеет режим, отличный от европейских и международных стандартов, попросту говоря незаконный", – сказал Юкша.Юрист подчеркнул, что в "Министерство иностранных дел России – серьезное ведомство, в котором работают очень высокие профессионалы, и они должны правильно оценивать и применять все меры, для того чтобы спасти российского гражданина"."Что касается вызова посла Польши, то все это правильно. Надо искать варианты и предложения в любой сфере, серьезным образом обсуждать негативные последствия для Польши и пытаться вырвать российского гражданина из этой цепи беззакония. Никаких других вариантов нет. Потому что человек может пострадать просто совсем ни за что", – сказал юрист.При этом он высказал мнение, что "МИД РФ в сегодняшних условиях должно рекомендовать нашим гражданам не совершать такие поступки", как рискнул сделать ученый Бутягин."Несмотря на то, что европейскими странами выдаются визы таким уважаемым людям, ученым и даже присылаются приглашения... надо отдавать себе отчет, что последствия, провокации могут быть самые различные. На войне как на войне, давайте серьезно подойдем к этому вопросу... А Бутягина надо спасать, потому что наш ученый в опасности, и в серьезной", – резюмировал юрист.В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяют "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 млн гривен (370 млн рублей – ред.). Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября.Бутягин работал в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. А с 1999 года ученый получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории республики.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Бутягин выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. И рассказал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь.По словам руководства Восточно-Крымского музея-заповедника, куда археологи после экспедиций на полуострове регулярно сдают все свои находки, министру юстиции – генеральному прокурору Польши от имени учреждения направлено заявление касательно задержания Бутягина. Также Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда по делу Бутягина в Варшаве.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. 12 января суд продлил арест археологу до 4 марта.В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту БутягинаСлушание по вопросу экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину назначено на 15 января, его отказались перенести по просьбе защиты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать Украине Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест

