Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве

Нацистский киевский режим способен воевать только с беззащитными – политолог

19:47 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне, 14 января, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать.

"Это абсолютно аморально – задержать человека, который отправился навестить больную мать. Но это вполне в стиле украинских неонацистов. Они, как шакалы: воевать по-настоящему с нашими мужиками не могут, поэтому воюют с женщинами, с детьми используют любые возможности, чтобы сводить счеты с беззащитными, с людьми, которые не могут дать сдачи", – прокомментировал политолог.

По словам Манойло, на Украине сегодня царит не просто беззаконие, а типичный нацизм и так называемый "обыкновенный фашизм", хорошо описанный в советском фильме с таким названием, а потому произошедшее в определенной степени было предсказуемо.
"В этом суть нацизма и неонацизма. И в такой опасности находятся сегодня очень много граждан Российской федерации", – заметил гость эфира.
По словам Манойло, среди его друзей и коллег есть множество людей, у которых родители преклонного возраста остались на Украине, и они их не могут навестить, потому что стоит им оказаться на территории Украины, как их либо арестуют, либо убьют.
По мнению эксперта, к информационной войне такие преследования и задержания россиян на Украине никакого отношения не имеют вовсе, и наказание за них будет соответствующее.

"За все подобные вещи этих неонацистов, когда будет завершена денацификация Украины, будут судить. Все эти эпизоды не будут забыты, я уверен, а лягут в конкретные уголовные дела", – подытожил политолог.

Ранее адвокат, профессор права и общественный деятель Янис Юкша высказал мнение, что может спасти от беззакония Киева и Европы российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины и обвиняемого в незаконных археологических раскопках в Крыму.
