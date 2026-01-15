https://crimea.ria.ru/20260115/chto-pokazalo-zaderzhanie-pedagoga-iz-kryma-v-kieve-1152425795.html

Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве

Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве

В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T19:47

2026-01-15T19:47

2026-01-15T19:47

мнения

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

ялта

крым

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1c2befe0cd8f5472e949141d12fa075.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне, 14 января, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать.По словам Манойло, на Украине сегодня царит не просто беззаконие, а типичный нацизм и так называемый "обыкновенный фашизм", хорошо описанный в советском фильме с таким названием, а потому произошедшее в определенной степени было предсказуемо."В этом суть нацизма и неонацизма. И в такой опасности находятся сегодня очень много граждан Российской федерации", – заметил гость эфира.По словам Манойло, среди его друзей и коллег есть множество людей, у которых родители преклонного возраста остались на Украине, и они их не могут навестить, потому что стоит им оказаться на территории Украины, как их либо арестуют, либо убьют.По мнению эксперта, к информационной войне такие преследования и задержания россиян на Украине никакого отношения не имеют вовсе, и наказание за них будет соответствующее.Ранее адвокат, профессор права и общественный деятель Янис Юкша высказал мнение, что может спасти от беззакония Киева и Европы российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины и обвиняемого в незаконных археологических раскопках в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеКрымские ученые прокомментировали задержание БутягинаВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области

ялта

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, ялта, крым, россия, украина