https://crimea.ria.ru/20260115/chto-pokazalo-zaderzhanie-pedagoga-iz-kryma-v-kieve-1152425795.html
Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве
Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве
В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T19:47
2026-01-15T19:47
2026-01-15T19:47
мнения
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
ялта
крым
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1c2befe0cd8f5472e949141d12fa075.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне, 14 января, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать.По словам Манойло, на Украине сегодня царит не просто беззаконие, а типичный нацизм и так называемый "обыкновенный фашизм", хорошо описанный в советском фильме с таким названием, а потому произошедшее в определенной степени было предсказуемо."В этом суть нацизма и неонацизма. И в такой опасности находятся сегодня очень много граждан Российской федерации", – заметил гость эфира.По словам Манойло, среди его друзей и коллег есть множество людей, у которых родители преклонного возраста остались на Украине, и они их не могут навестить, потому что стоит им оказаться на территории Украины, как их либо арестуют, либо убьют.По мнению эксперта, к информационной войне такие преследования и задержания россиян на Украине никакого отношения не имеют вовсе, и наказание за них будет соответствующее.Ранее адвокат, профессор права и общественный деятель Янис Юкша высказал мнение, что может спасти от беззакония Киева и Европы российского ученого, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины и обвиняемого в незаконных археологических раскопках в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанного за раскопки в Крыму археолога Бутягина хотят выдать УкраинеКрымские ученые прокомментировали задержание БутягинаВезли людям лекарства: сотрудники аптеки погибли в Запорожской области
ялта
крым
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152389233_24:0:1161:853_1920x0_80_0_0_0594e0d680a2ba6c3fd92fd7bb3c91c4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, андрей манойло, ялта, крым, россия, украина
Что показало задержание педагога из Крыма в Киеве
Нацистский киевский режим способен воевать только с беззащитными – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
В задержании директора крымской школы в Киеве проявилась самая суть нацистского режима Украины, представители которого действуют как шакалы и воюют не с сильными, а с беззащитными, но безнаказанным это не останется. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне, 14 января, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве педагога из Крыма. Женщине предъявили подозрение в коллаборационизме, пособничестве идеологии России в виде "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых она навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды". Позже в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма рассказали, что задержанная – директор МБОУ "Ялтинская средняя школа № 14", в столицу Украины она поехала, чтобы навестить живущую там больную мать.
"Это абсолютно аморально – задержать человека, который отправился навестить больную мать. Но это вполне в стиле украинских неонацистов. Они, как шакалы: воевать по-настоящему с нашими мужиками не могут, поэтому воюют с женщинами, с детьми используют любые возможности, чтобы сводить счеты с беззащитными, с людьми, которые не могут дать сдачи", – прокомментировал политолог.
По словам Манойло, на Украине сегодня царит не просто беззаконие, а типичный нацизм и так называемый "обыкновенный фашизм", хорошо описанный в советском фильме с таким названием, а потому произошедшее в определенной степени было предсказуемо.
"В этом суть нацизма и неонацизма. И в такой опасности находятся сегодня очень много граждан Российской федерации", – заметил гость эфира.
По словам Манойло, среди его друзей и коллег есть множество людей, у которых родители преклонного возраста остались на Украине, и они их не могут навестить, потому что стоит им оказаться на территории Украины, как их либо арестуют, либо убьют.
По мнению эксперта, к информационной войне такие преследования и задержания россиян на Украине никакого отношения не имеют вовсе, и наказание за них будет соответствующее.
"За все подобные вещи этих неонацистов, когда будет завершена денацификация Украины, будут судить. Все эти эпизоды не будут забыты, я уверен, а лягут в конкретные уголовные дела", – подытожил политолог.
Ранее адвокат, профессор права и общественный деятель Янис Юкша высказал мнение, что может спасти от беззакония Киева и Европы российского ученого
, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу Украины и обвиняемого в незаконных археологических раскопках в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: