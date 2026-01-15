https://crimea.ria.ru/20260115/chetyre-rayona-kryma-obestocheny-1152423877.html
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T18:43
2026-01-15T18:43
2026-01-15T18:52
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
джанкойский район
раздольненский район крыма
первомайский район
красногвардейский район
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260115/snezhnyy-shtorm-nadvigaetsya-na-krym-1152409380.html
джанкойский район
раздольненский район крыма
первомайский район
красногвардейский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_0fee78aae20e2d4392e4a8922651f4cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, джанкойский район, раздольненский район крыма, первомайский район, красногвардейский район, отключение электроэнергии
Четыре района Крыма обесточены
В Крыму обесточены из-за аварии четыре района полуострова
18:43 15.01.2026 (обновлено: 18:52 15.01.2026)