Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Четыре района Крыма обесточены
Четыре района Крыма остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T18:43
2026-01-15T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".В течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".
гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, джанкойский район, раздольненский район крыма, первомайский район, красногвардейский район, отключение электроэнергии
Четыре района Крыма обесточены

В Крыму обесточены из-за аварии четыре района полуострова

18:43 15.01.2026 (обновлено: 18:52 15.01.2026)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Четыре района Крыма остались без электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в сетях произошло отключение потребителей Джанкойского, Раздольненского, Первомайского и Красногвардейского районов", – проинформировали энергетики.
В течении двух часов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, подчеркнули в "Крымэнерго".
