"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле - РИА Новости Крым, 15.01.2026
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Гренландия нужна президенту США Дональду Трампу как элемент оперативной маскировки действий США в других частях света. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь Соединенным Штатам забрать Гренландию, которая в противном случае может достаться России.По словам Манойло, хотя Трамп заявляет о потребности в острове для национальной безопасности и даже высказал опасения относительно того, что Гренландия может достаться России, на самом деле она нужна лишь как "великолепный элемент оперативной маскировки", пока США творят беззаконие в другой части света."Как только разгорелся скандал по поводу наглого, беспардонного похищения Мадуро (Николас, президент Венесуэлы – ред.) и стали подниматься серьезные вопросы не в пользу Трампа, он тут же начал заявлять о том, что теперь нужна Гренландия, и очень грамотно переключил внимание мирового сообщества и точку разгорания этого скандала на Гренландию. И все переключились, и о Венесуэле забыли", – сказал Манойло.Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в ВенесуэлеСледующей после Венесуэлы вероятнее всего может стать Куба или Никарагуа – страны, где действующий режим никак не прогибается под волю США, добавил он.С каждой такой операцией против третьей страны США в лице Трампа будут находить "новую Гренландию" и переключать внимание мирового сообщества на этот "негодный объект - такой, который скорее всего не нужен ни для чего", кроме как для информационной завесы, сказал Манойло.По мнению эксперта, если бы Трамп хотел забрать Гренландию в состав США и она была бы там действительно очень нужна, то отобрали бы ее очень легко и быстро.Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны"При поддержке Конгресса, определенных сил, которые там существуют... он это может сделать хоть завтра", – сказал Манойло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первые военные из Европы прибыли в Гренландию На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
"Большая манипуляция": зачем Трампу Гренландия на самом деле

Гренландия нужна Трампу как элемент маскировки беззаконий США в других частях света

21:31 15.01.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Гренландия нужна президенту США Дональду Трампу как элемент оперативной маскировки действий США в других частях света. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь Соединенным Штатам забрать Гренландию, которая в противном случае может достаться России.
По словам Манойло, хотя Трамп заявляет о потребности в острове для национальной безопасности и даже высказал опасения относительно того, что Гренландия может достаться России, на самом деле она нужна лишь как "великолепный элемент оперативной маскировки", пока США творят беззаконие в другой части света.
"Как только разгорелся скандал по поводу наглого, беспардонного похищения Мадуро (Николас, президент Венесуэлы – ред.) и стали подниматься серьезные вопросы не в пользу Трампа, он тут же начал заявлять о том, что теперь нужна Гренландия, и очень грамотно переключил внимание мирового сообщества и точку разгорания этого скандала на Гренландию. И все переключились, и о Венесуэле забыли", – сказал Манойло.
Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
Следующей после Венесуэлы вероятнее всего может стать Куба или Никарагуа – страны, где действующий режим никак не прогибается под волю США, добавил он.
"Поэтому я думаю, что вся эта история с Гренландией – это большая манипуляция", – заметил он.
С каждой такой операцией против третьей страны США в лице Трампа будут находить "новую Гренландию" и переключать внимание мирового сообщества на этот "негодный объект - такой, который скорее всего не нужен ни для чего", кроме как для информационной завесы, сказал Манойло.
По мнению эксперта, если бы Трамп хотел забрать Гренландию в состав США и она была бы там действительно очень нужна, то отобрали бы ее очень легко и быстро.
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
"При поддержке Конгресса, определенных сил, которые там существуют... он это может сделать хоть завтра", – сказал Манойло.
