https://crimea.ria.ru/20260115/blekaut-na-ukraine-samaya-slozhnaya-situatsiya-v-kieve-i-oblasti-1152406849.html
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T11:48
2026-01-15T11:48
2026-01-15T11:57
украина
энергосистема украины
киев
киевская область
отключение электроэнергии
удары по украине
минэнерго украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5299071fc328007527f99f9a7b566582.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Об этом сказано в публикации украинского минэнерго.В публикации отмечается, что в столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Также сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области."В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", – добавили в минэнерго.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.Также в среду сообщалось, что четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве массово закрываются супермаркетыВ Киеве отключили воду и отоплениеКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКличко призвал жителей Киева покинуть город
https://crimea.ria.ru/20260115/konflikt-zelenskogo-i-klichko-chto-proiskhodit-vo-vlasti-ukrainy-1152401718.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407284_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_2b61a762d7e0c776f9a4c2135e62b99b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергосистема украины, киев, киевская область, отключение электроэнергии, удары по украине, минэнерго украины, новости
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
На Украине серьезные проблемы со светом в пяти областях страны – минэнерго
11:48 15.01.2026 (обновлено: 11:57 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Об этом сказано в публикации украинского минэнерго.
"Обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине. Кроме того, из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине. Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области", – сказано в сообщении.
В публикации отмечается, что в столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Также сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области.
"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", – добавили в минэнерго.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации
в связи с проблемами в энергообеспечении.
Также в среду сообщалось, что четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей
, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка
– город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками
, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики
и военно-промышленным предприятиям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: