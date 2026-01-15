Рейтинг@Mail.ru
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области
На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В... РИА Новости Крым, 15.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Об этом сказано в публикации украинского минэнерго.В публикации отмечается, что в столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Также сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области."В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", – добавили в минэнерго.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.Также в среду сообщалось, что четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве массово закрываются супермаркетыВ Киеве отключили воду и отоплениеКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКличко призвал жителей Киева покинуть город
Новости
Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области

11:48 15.01.2026 (обновлено: 11:57 15.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Об этом сказано в публикации украинского минэнерго.
"Обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине. Кроме того, из-за непогоды остаются обесточенными семь населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине. Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области", – сказано в сообщении.
В публикации отмечается, что в столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Также сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области.
"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", – добавили в минэнерго.
Виталий Кличко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
10:11
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.
Также в среду сообщалось, что четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.
В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
