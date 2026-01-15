https://crimea.ria.ru/20260115/blekaut-na-ukraine-samaya-slozhnaya-situatsiya-v-kieve-i-oblasti-1152406849.html

Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области

Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Блэкаут на Украине: самая сложная ситуация в Киеве и области

На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T11:48

2026-01-15T11:48

2026-01-15T11:57

украина

энергосистема украины

киев

киевская область

отключение электроэнергии

удары по украине

минэнерго украины

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152407284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5299071fc328007527f99f9a7b566582.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. На Украине продолжаются проблемы с электроснабжением. В стране частично обесточены абоненты двух областей, полностью без света семь населенных пунктов. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. Об этом сказано в публикации украинского минэнерго.В публикации отмечается, что в столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Также сетевые ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области."В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов", – добавили в минэнерго.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в энергообеспечении.Также в среду сообщалось, что четырех областях на Украине обесточены ряд потребителей, в других регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления электроснабжения.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве массово закрываются супермаркетыВ Киеве отключили воду и отоплениеКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныКличко призвал жителей Киева покинуть город

https://crimea.ria.ru/20260115/konflikt-zelenskogo-i-klichko-chto-proiskhodit-vo-vlasti-ukrainy-1152401718.html

украина

киев

киевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, киев, киевская область, отключение электроэнергии, удары по украине, минэнерго украины, новости