15.01.2026
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T13:04
2026-01-15T13:04
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133167883_0:232:768:664_1920x0_80_0_0_e89a432a7fbe197087c8f9a6dcda4221.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
крым
отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети крыма
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района

Крымэнерго: пять сел Сакского района обесточены из-за аварии на сетях

13:04 15.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго".
"Сакский район, населенные пункты Крымское, Валентиново, Яркое, Степное, Крайнее", – перечислили в организации.
По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.
Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
