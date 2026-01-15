https://crimea.ria.ru/20260115/avariya-obestochila-pyat-naselennykh-punktov-sakskogo-rayona-1152408935.html

Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность

