Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго".
2026-01-15T13:04
2026-01-15T13:04
2026-01-15T13:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Сакского района обесточены из-за аварии на сетях, информирует днем в четверг пресс-служа компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить электроснабжение указанных населенных пунктов планируется в течение трех часов. Ремонтные бригады работают на месте аварии.Накануне в Черноморском районе Крыма четыре населенных пункта частично оставались без света из-за аварии. 13 января авария оставила без электроснабжения Алушту и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма. По той же причине около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения. Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Авария обесточила пять населенных пунктов Сакского района
Крымэнерго: пять сел Сакского района обесточены из-за аварии на сетях