Армия России освободила восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260115/armiya-rossii-osvobodila-vosem-naselennykh-punktov-1152398471.html
Армия России освободила восемь населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки работы группировки "Центр" на днепропетровском направлении в зоне СВО.Он добавил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, министерство обороны рф, валерий герасимов, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, потери всу , генштаб мо рф
За две недели января армия России освободила 8 населенных пунктов в зоне СВО – Герасимов

08:08 15.01.2026 (обновлено: 08:20 15.01.2026)
 
Освобожденный российскими войсками Красноармейск
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки работы группировки "Центр" на днепропетровском направлении в зоне СВО.
"За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории", - цитирует Герасимова РИА Новости.
Он добавил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях.
"Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины", - сказал Герасимов на совещании.
Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.
Новости СВОМинистерство обороны РФВалерий ГерасимовГруппировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГенштаб МО РФ
 
