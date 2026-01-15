https://crimea.ria.ru/20260115/armiya-rossii-osvobodila-vosem-naselennykh-punktov-1152398471.html

Армия России освободила восемь населенных пунктов

Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T08:08

2026-01-15T08:08

2026-01-15T08:20

новости сво

министерство обороны рф

валерий герасимов

группировка войск "центр"

вооруженные силы россии

потери всу

генштаб мо рф

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки работы группировки "Центр" на днепропетровском направлении в зоне СВО.Он добавил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

