Армия России освободила восемь населенных пунктов
Армия России освободила восемь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 15.01.2026
Армия России освободила восемь населенных пунктов
Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об... РИА Новости Крым, 15.01.2026
2026-01-15T08:08
2026-01-15T08:08
2026-01-15T08:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории. Об этом сообщил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки работы группировки "Центр" на днепропетровском направлении в зоне СВО.Он добавил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной войск ведется практически на всех направлениях.Минобороны ранее сообщало об освобождении Комаровки в Сумской области, Новобойковское, Зеленого и Белогорье Запорожской области, Братское в Днепропетровской области и Грабовское в Сумской области, Подолы в Харьковской области и Бондарное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила восемь населенных пунктов
За две недели января армия России освободила 8 населенных пунктов в зоне СВО – Герасимов
08:08 15.01.2026