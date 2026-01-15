Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
Крым глазами Грибоедова - писатель путешествовал по Крыму несколько недель
06:45 15.01.2026
Александр Сергеевич Грибоедов - русский дипломат, поэт, драматург. Гравюра. 1829 год.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, позволяющие с точностью определить дату грибоедовского приезда в Крым, пока не выявлены.
Но ученые считают, что прибыл он на полуостров не позднее 24 июня 1825 года. Несмотря на прекрасные летние месяцы и очарование природой Крыма, Грибоедов не очень лестно отзывается о жителях полуострова и предпочитает путешествовать в одиночестве.
Он объехал весь Южный берег, бывал в крымских карстовых пещерах и пещерных городах, в Херсонесе и Инкермане. В обратный путь отправился через Судак и Феодосию на Тамань, а затем на Кавказ. О впечатлениях писателя мы узнаем из его писем и дневников. Несколько отрывков из них – в подборке РИА Новости Крым.
Симферополь
Весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Приезжаю сюда, никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не более суток... ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Мало этого. Наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!
Кача, Бельбек
Здесь природа против Кавказа все представляет словно в сокращении... душа не обмирает при виде бездонных пропастей... Зато прелесть моря и иных долин: Качи, Бельбека, Касикли-Узеня и проч. ни с чем сравнить не можно.
Река Кача в районе урочища "Кермен"
© Фото пресс-службы МЧС РК
Река Кача в районе урочища "Кермен"
Чуфут-Кале
В утесе высечены комнаты. Ходы, лестницы, галереи к с.-в. вне крепости… На самом конце площадка, под нею вторым уступом острый зубец утеса, направо долина, налево под ногами голое ущелье… Спуски, сходни в круглый зал, шесть комнат к западу, к востоку три, узкий ход по парапету, множество других развалин.
Спускаемся заросшею стремниной. Жидовское кладбище. Не худо бы разобрать надписи…
Ночью в Бахчисарай. Музыка, кофейная, журчание фонтанов, мечети, тополя. Татарин мимо нас скачет вон из города, искры сыплются из трубки.
Пещерный город Чуфут-Кале.
Регионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале.
Гурзуф
Вправо Кизильташ, шелковицы, смоковницы, за Аюдагом дикие каменистые места, участок Олизара, шумное, однообразное плескание волн, мрачная погода, утес Юрзуфский, вид с галереи, кипарисники возле балкона...
...в мнимом саду гранатники, вправо море беспредельное, прямо против галереи Аю и впереди его два голые белые камня.
Алупка
В Алупке обедаю, сижу под кровлею, которая с одной стороны опирается на стену, а с другой на камень; пол выходит на плоскую кровлю другого хозяина, из-за нее выглядывает башенка мечети Муэдзен-Селами-Эфенди, шелковицы, виноградные лозы,…
...вообще здесь везде оливы, лавры, гранатики рдеют. Паллас говорит, что у Айтодора устрицы, но пора рабочая, теперь не ловят.
Южный берег Крыма. Алупка
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Южный берег Крыма. Алупка
Судак
Вчера рано побрел к мысу, на котором разметаны Сольдайские руины. Я был один. …Кто хочет посещать прах и камни славных усопших, не должен брать живых с собой. Это мною несколько раз испытано. Поспешная и громкая походка, равнодушные лица, и пуще всего глупые ежедневные толки спутников часто не давали мне забыться, и сближение моей жизни, последнего пришельца, с судьбою давно отошедших от меня было потеряно.
Города России. Крым. Судак
Феодосия
Нынче обегал весь город. Чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок. Отчего однако воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов, и поглотило наименование Кафы, которая громка воскольких летописях европейских и восточных.
На этом пепелище господствовали некогда готические нравы Генуэзцев; их сменили пастырские обычаи мунгалов с примесью турецкого великолепия; за ними явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения; ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного. Что ж. Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия.
Генуэзская крепость в Феодосии
© РИА Новости Крым
Генуэзская крепость в Феодосии