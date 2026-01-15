Рейтинг@Mail.ru
Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии
Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель
2026-01-15
2026-01-15T06:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, позволяющие с точностью определить дату грибоедовского приезда в Крым, пока не выявлены.Но ученые считают, что прибыл он на полуостров не позднее 24 июня 1825 года. Несмотря на прекрасные летние месяцы и очарование природой Крыма, Грибоедов не очень лестно отзывается о жителях полуострова и предпочитает путешествовать в одиночестве.Он объехал весь Южный берег, бывал в крымских карстовых пещерах и пещерных городах, в Херсонесе и Инкермане. В обратный путь отправился через Судак и Феодосию на Тамань, а затем на Кавказ. О впечатлениях писателя мы узнаем из его писем и дневников. Несколько отрывков из них – в подборке РИА Новости Крым.СимферопольВесь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Приезжаю сюда, никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не более суток... ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Мало этого. Наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!Кача, БельбекЗдесь природа против Кавказа все представляет словно в сокращении... душа не обмирает при виде бездонных пропастей... Зато прелесть моря и иных долин: Качи, Бельбека, Касикли-Узеня и проч. ни с чем сравнить не можно.Чуфут-КалеВ утесе высечены комнаты. Ходы, лестницы, галереи к с.-в. вне крепости… На самом конце площадка, под нею вторым уступом острый зубец утеса, направо долина, налево под ногами голое ущелье… Спуски, сходни в круглый зал, шесть комнат к западу, к востоку три, узкий ход по парапету, множество других развалин.Спускаемся заросшею стремниной. Жидовское кладбище. Не худо бы разобрать надписи…Ночью в Бахчисарай. Музыка, кофейная, журчание фонтанов, мечети, тополя. Татарин мимо нас скачет вон из города, искры сыплются из трубки.ГурзуфВправо Кизильташ, шелковицы, смоковницы, за Аюдагом дикие каменистые места, участок Олизара, шумное, однообразное плескание волн, мрачная погода, утес Юрзуфский, вид с галереи, кипарисники возле балкона......в мнимом саду гранатники, вправо море беспредельное, прямо против галереи Аю и впереди его два голые белые камня.АлупкаВ Алупке обедаю, сижу под кровлею, которая с одной стороны опирается на стену, а с другой на камень; пол выходит на плоскую кровлю другого хозяина, из-за нее выглядывает башенка мечети Муэдзен-Селами-Эфенди, шелковицы, виноградные лозы,…...вообще здесь везде оливы, лавры, гранатики рдеют. Паллас говорит, что у Айтодора устрицы, но пора рабочая, теперь не ловят.СудакВчера рано побрел к мысу, на котором разметаны Сольдайские руины. Я был один. …Кто хочет посещать прах и камни славных усопших, не должен брать живых с собой. Это мною несколько раз испытано. Поспешная и громкая походка, равнодушные лица, и пуще всего глупые ежедневные толки спутников часто не давали мне забыться, и сближение моей жизни, последнего пришельца, с судьбою давно отошедших от меня было потеряно.ФеодосияНынче обегал весь город. Чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок. Отчего однако воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов, и поглотило наименование Кафы, которая громка воскольких летописях европейских и восточных.На этом пепелище господствовали некогда готические нравы Генуэзцев; их сменили пастырские обычаи мунгалов с примесью турецкого великолепия; за ними явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения; ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного. Что ж. Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:45 15.01.2026 (обновлено: 06:46 15.01.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Успенский / Перейти в фотобанкАлександр Сергеевич Грибоедов - русский дипломат, поэт, драматург. Гравюра. 1829 год. Из коллекции Государственного исторического музея
Александр Сергеевич Грибоедов - русский дипломат, поэт, драматург. Гравюра. 1829 год. Из коллекции Государственного исторического музея - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Михаил Успенский
Перейти в фотобанк
Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, позволяющие с точностью определить дату грибоедовского приезда в Крым, пока не выявлены.
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Бывшая гостиница "Афинская" в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов
Бывшая гостиница Афинская в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Бывшая гостиница "Афинская" в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов
Но ученые считают, что прибыл он на полуостров не позднее 24 июня 1825 года. Несмотря на прекрасные летние месяцы и очарование природой Крыма, Грибоедов не очень лестно отзывается о жителях полуострова и предпочитает путешествовать в одиночестве.
Он объехал весь Южный берег, бывал в крымских карстовых пещерах и пещерных городах, в Херсонесе и Инкермане. В обратный путь отправился через Судак и Феодосию на Тамань, а затем на Кавказ. О впечатлениях писателя мы узнаем из его писем и дневников. Несколько отрывков из них – в подборке РИА Новости Крым.

Симферополь

Весь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Приезжаю сюда, никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не более суток... ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Мало этого. Наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Бывшая гостиница "Афинская" в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов
Бывшая гостиница Афинская в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Бывшая гостиница "Афинская" в Симферополе, в которой проживал А.С. Грибоедов

Кача, Бельбек

Здесь природа против Кавказа все представляет словно в сокращении... душа не обмирает при виде бездонных пропастей... Зато прелесть моря и иных долин: Качи, Бельбека, Касикли-Узеня и проч. ни с чем сравнить не можно.
© Фото пресс-службы МЧС РКРека Кача в районе урочища "Кермен"
Река Кача в районе урочища Кермен
© Фото пресс-службы МЧС РК
Река Кача в районе урочища "Кермен"

Чуфут-Кале

В утесе высечены комнаты. Ходы, лестницы, галереи к с.-в. вне крепости… На самом конце площадка, под нею вторым уступом острый зубец утеса, направо долина, налево под ногами голое ущелье… Спуски, сходни в круглый зал, шесть комнат к западу, к востоку три, узкий ход по парапету, множество других развалин.
Спускаемся заросшею стремниной. Жидовское кладбище. Не худо бы разобрать надписи…
Ночью в Бахчисарай. Музыка, кофейная, журчание фонтанов, мечети, тополя. Татарин мимо нас скачет вон из города, искры сыплются из трубки.
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале.
Регионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале. - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Регионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале.

Гурзуф

Вправо Кизильташ, шелковицы, смоковницы, за Аюдагом дикие каменистые места, участок Олизара, шумное, однообразное плескание волн, мрачная погода, утес Юрзуфский, вид с галереи, кипарисники возле балкона...
...в мнимом саду гранатники, вправо море беспредельное, прямо против галереи Аю и впереди его два голые белые камня.
© РИА Новости . Александр Полегенько Лето в Гурзуфе
Лето в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Лето в Гурзуфе

Алупка

В Алупке обедаю, сижу под кровлею, которая с одной стороны опирается на стену, а с другой на камень; пол выходит на плоскую кровлю другого хозяина, из-за нее выглядывает башенка мечети Муэдзен-Селами-Эфенди, шелковицы, виноградные лозы,…
...вообще здесь везде оливы, лавры, гранатики рдеют. Паллас говорит, что у Айтодора устрицы, но пора рабочая, теперь не ловят.
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЮжный берег Крыма. Алупка
Южный берег Крыма. Алупка - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Южный берег Крыма. Алупка

Судак

Вчера рано побрел к мысу, на котором разметаны Сольдайские руины. Я был один. …Кто хочет посещать прах и камни славных усопших, не должен брать живых с собой. Это мною несколько раз испытано. Поспешная и громкая походка, равнодушные лица, и пуще всего глупые ежедневные толки спутников часто не давали мне забыться, и сближение моей жизни, последнего пришельца, с судьбою давно отошедших от меня было потеряно.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Крым. Судак
Города России. Крым. Судак - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Города России. Крым. Судак

Феодосия

Нынче обегал весь город. Чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок. Отчего однако воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов, и поглотило наименование Кафы, которая громка воскольких летописях европейских и восточных.
На этом пепелище господствовали некогда готические нравы Генуэзцев; их сменили пастырские обычаи мунгалов с примесью турецкого великолепия; за ними явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения; ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного. Что ж. Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия.
© РИА Новости КрымГенуэзская крепость в Феодосии
Генуэзская крепость в Феодосии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости Крым
Генуэзская крепость в Феодосии
