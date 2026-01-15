https://crimea.ria.ru/20260115/Krym-glazami-Griboedova-ot-Khersonesa-do-Feodosii-1117855553.html

Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии

Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии - РИА Новости Крым, 15.01.2026

Крым глазами Грибоедова: от Херсонеса до Феодосии

Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T06:45

2026-01-15T06:45

2026-01-15T06:46

общество

новости

культура

крым в истории: секреты, факты, фото

история

грибоедов

симферополь

гурзуф

алупка

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/51/1117855103_0:513:2048:1665_1920x0_80_0_0_88a9286308657f6af7dd8a5c60826283.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Писатель и дипломат Александр Грибоедов, со дня рождения которого 15 января исполняется 231 год, прожил в Крыму несколько недель, хотя документальные источники, позволяющие с точностью определить дату грибоедовского приезда в Крым, пока не выявлены.Но ученые считают, что прибыл он на полуостров не позднее 24 июня 1825 года. Несмотря на прекрасные летние месяцы и очарование природой Крыма, Грибоедов не очень лестно отзывается о жителях полуострова и предпочитает путешествовать в одиночестве.Он объехал весь Южный берег, бывал в крымских карстовых пещерах и пещерных городах, в Херсонесе и Инкермане. В обратный путь отправился через Судак и Феодосию на Тамань, а затем на Кавказ. О впечатлениях писателя мы узнаем из его писем и дневников. Несколько отрывков из них – в подборке РИА Новости Крым.СимферопольВесь век желаю где-нибудь найти уголок для уединения, и нет его для меня нигде. Приезжаю сюда, никого не вижу, не знаю и знать не хочу. Это продолжалось не более суток... ворвались ко мне, осыпали приветствиями, и маленький городок сделался мне тошнее Петербурга. Мало этого. Наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, веселый человек. Тьфу, злодейство! Да мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!Кача, БельбекЗдесь природа против Кавказа все представляет словно в сокращении... душа не обмирает при виде бездонных пропастей... Зато прелесть моря и иных долин: Качи, Бельбека, Касикли-Узеня и проч. ни с чем сравнить не можно.Чуфут-КалеВ утесе высечены комнаты. Ходы, лестницы, галереи к с.-в. вне крепости… На самом конце площадка, под нею вторым уступом острый зубец утеса, направо долина, налево под ногами голое ущелье… Спуски, сходни в круглый зал, шесть комнат к западу, к востоку три, узкий ход по парапету, множество других развалин.Спускаемся заросшею стремниной. Жидовское кладбище. Не худо бы разобрать надписи…Ночью в Бахчисарай. Музыка, кофейная, журчание фонтанов, мечети, тополя. Татарин мимо нас скачет вон из города, искры сыплются из трубки.ГурзуфВправо Кизильташ, шелковицы, смоковницы, за Аюдагом дикие каменистые места, участок Олизара, шумное, однообразное плескание волн, мрачная погода, утес Юрзуфский, вид с галереи, кипарисники возле балкона......в мнимом саду гранатники, вправо море беспредельное, прямо против галереи Аю и впереди его два голые белые камня.АлупкаВ Алупке обедаю, сижу под кровлею, которая с одной стороны опирается на стену, а с другой на камень; пол выходит на плоскую кровлю другого хозяина, из-за нее выглядывает башенка мечети Муэдзен-Селами-Эфенди, шелковицы, виноградные лозы,…...вообще здесь везде оливы, лавры, гранатики рдеют. Паллас говорит, что у Айтодора устрицы, но пора рабочая, теперь не ловят.СудакВчера рано побрел к мысу, на котором разметаны Сольдайские руины. Я был один. …Кто хочет посещать прах и камни славных усопших, не должен брать живых с собой. Это мною несколько раз испытано. Поспешная и громкая походка, равнодушные лица, и пуще всего глупые ежедневные толки спутников часто не давали мне забыться, и сближение моей жизни, последнего пришельца, с судьбою давно отошедших от меня было потеряно.ФеодосияНынче обегал весь город. Чудная смесь вековых стен прежней Кафы и наших однодневных мазанок. Отчего однако воскресло имя Феодосии, едва известное из описаний древних географов, и поглотило наименование Кафы, которая громка воскольких летописях европейских и восточных.На этом пепелище господствовали некогда готические нравы Генуэзцев; их сменили пастырские обычаи мунгалов с примесью турецкого великолепия; за ними явились мы, всеобщие наследники, и с нами дух разрушения; ни одного здания не уцелело, ни одного участка древнего города не взрытого, не перекопанного. Что ж. Сами указываем будущим народам, которые после нас придут, когда исчезнет русское племя, как им поступать с бренными остатками нашего бытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

гурзуф

алупка

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

общество, новости, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, грибоедов, симферополь, гурзуф, алупка, судак, феодосия, литература