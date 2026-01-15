https://crimea.ria.ru/20260115/34-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-i-regionami-za-noch-1152398168.html

34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь

34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь - РИА Новости Крым, 15.01.2026

34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь

Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T07:16

2026-01-15T07:16

2026-01-15T07:26

пво

азовское море

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

безопасность

новости сво

ростовская область

брянская область

волгоградская область

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вечером над Крымом были уничтожены два беспилотника, над Азовским морем сбили 11 вражеских дронов.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели. В одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Вечером ВСУ повторно ударили по региону – взрывной волной повредило два детских сада.Кроме того, в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

ростовская область

брянская область

волгоградская область

белгородская область

курская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости сво, ростовская область, брянская область, волгоградская область, белгородская область, курская область, воронежская область