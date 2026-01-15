https://crimea.ria.ru/20260115/34-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-i-regionami-za-noch-1152398168.html
34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь
Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем.
2026-01-15T07:16
2026-01-15T07:16
2026-01-15T07:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на четверг отразили атаку 34 украинских беспилотников, один из них сбили над Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне вечером над Крымом были уничтожены два беспилотника, над Азовским морем сбили 11 вражеских дронов.Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели. В одном из микрорайонов Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. Вечером ВСУ повторно ударили по региону – взрывной волной повредило два детских сада.Кроме того, в Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
34 беспилотника сбили над Азовским морем и регионами за ночь
