193 человека погибли на дорогах Крыма за год
193 человека погибли на дорогах Крыма за год - РИА Новости Крым, 15.01.2026
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 15.01.2026
В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
В Крыму количество погибших в ДТП снизилось на 11% за год
12:30 15.01.2026 (обновлено: 12:31 15.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
"В Крыму в 2025 году зарегистрировано 11 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 человека и пострадали 1479. Мы имеем снижение по смертности в ДТП на 10,7%", - сказал Борисенко.
По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.
Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.
Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.
