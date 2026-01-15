https://crimea.ria.ru/20260115/193-cheloveka-pogibli-na-dorogakh-kryma-za-god-1152408229.html

193 человека погибли на дорогах Крыма за год

193 человека погибли на дорогах Крыма за год - РИА Новости Крым, 15.01.2026

193 человека погибли на дорогах Крыма за год

В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 15.01.2026

2026-01-15T12:30

2026-01-15T12:30

2026-01-15T12:31

ситуация на дорогах крыма

крым

анатолий борисенко

мвд по республике крым

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

госавтоинспекция крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152301317_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6596d3bae6799c058badeb9e09dd2279.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анатолий борисенко, мвд по республике крым, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, госавтоинспекция крыма