193 человека погибли на дорогах Крыма за год
Ситуация на дорогах Крыма
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
193 человека погибли на дорогах Крыма за год
В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машину занесло на встречку - пострадали пять человек В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек На трассе "Таврида" в Крыму насмерть сбили пешехода
193 человека погибли на дорогах Крыма за год

В Крыму количество погибших в ДТП снизилось на 11% за год

12:30 15.01.2026 (обновлено: 12:31 15.01.2026)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Черноморском районе Крыма
ДТП в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.
"В Крыму в 2025 году зарегистрировано 11 187 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 человека и пострадали 1479. Мы имеем снижение по смертности в ДТП на 10,7%", - сказал Борисенко.
По его словам, количество дорожных аварий по сравнению с 2024 годом уменьшилось на 8,8%. Также на 5,9% снизилось число пострадавших.
Как отметил начальник ГАИ республики, это свидетельствует о том, что все проводимые профилактические мероприятия дают положительный эффект.
Борисенко добавил, что основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, превышение скорости, выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки пассажиров.
Ситуация на дорогах Крыма, Крым, Анатолий Борисенко, МВД по Республике Крым, Происшествия, ДТП, Госавтоинспекция Крыма
 
