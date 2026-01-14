Рейтинг@Mail.ru
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу" - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу" - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, незаконную "работу" мужчина нашел в интернете, и, согласно отведенной ему роли, должен был разместить в обозначенных куратором местах N-метилэфедрон.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, наркотики, суд, приговор
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"

Житель Армянска отправится в колонию строго режима за наркоторговлю

15:43 14.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, незаконную "работу" мужчина нашел в интернете, и, согласно отведенной ему роли, должен был разместить в обозначенных куратором местах N-метилэфедрон.
"Разместив пять свертков с синтетическим наркотиком, мужчина был задержан работниками органов внутренних дел", – сказано в сообщении.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Легкие деньги" не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнес
Контрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионов
В Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
 
