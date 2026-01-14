https://crimea.ria.ru/20260114/zhitel-armyanska-poluchil-11-let-strogacha-za-nezakonnuyu-rabotu-1152387187.html
Житель Армянска получил 11 лет "строгача" за незаконную "работу"
31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 31-летний житель Армянска получил 11 лет колонии строго режима за наркоторговлю, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, незаконную "работу" мужчина нашел в интернете, и, согласно отведенной ему роли, должен был разместить в обозначенных куратором местах N-метилэфедрон.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Легкие деньги" не сработали: в Севастополе накрыли семейный наркобизнесКонтрабандисты пытались ввезти в Россию кокаин на 600 миллионовВ Севастополе двух братьев подозревают в покушении на сбыт наркотиков
