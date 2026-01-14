https://crimea.ria.ru/20260114/zaderzhanie-sbu-direktora-shkoly-v-yalte-i-smert-mladentsa-v-krymu-glavnoe-1152395260.html

Задержание СБУ директора школы в Ялте и смерть младенца в Крыму: главное

Задержание СБУ директора школы в Ялте и смерть младенца в Крыму: главное

Директора ялтинской школы задержали в Киеве. Новорожденный умер в перинатальном центре Симферополя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять... РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве. Новорожденный умер в перинатальном центре Симферополя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют встречу с президентом России Владимиром Путиным. Верховная рада Украины со второй попытки одобрила назначение нового министра обороны. Украинские беспилотники в Черном море атаковали танкер под флагом Мальты.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДиректора ялтинской школы задержали в КиевеДиректора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и "постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды".Смерть младенца в СимферополеУголовное дело возбуждено по факту смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В социальных сетях ранее появилась информация, что в медучреждении Симферополя спустя два дня после рождения умер ребенок. Причинами, по мнению авторов, стали сепсис, тяжелое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Уточняется, что информацию обнародовала мать погибшего. Минздрав Крыма сообщил о проведении проверки.Назначен новый министр обороны УкраиныВерховная рада Украины одобрила назначение Михаила Федорова министром обороны страны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.За данное решение проголосовали 263 парламентария. Накануне Раде не хватило голосов, чтобы перейти к вопросу назначения Федорова.Таким образом, Федоров стал четвертыми главой минобороны Украины за время проведения Россией специальной военной операции.Уиткофф и Кушнер хотят обсудить с Путиным гарантии КиевуСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в январе планируют посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Уточняется, что на возможной встрече Уиткофф и Кушнер хотят затронуть тему гарантий безопасности Украине."Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенное восстановление страны. Американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты планов", - цитирует издание РИА Новости.Украинские БПЛА атаковали танкер в Черном мореВ Черном море два украинских беспилотника атаковали танкер "Матильда" под флагом Мальты. Об этом сообщили в Минобороны РФ."13 января 2026 года в 10 часов 15 минут мск в акватории Черного моря с танкера "Матильда" был принят сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

