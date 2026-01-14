https://crimea.ria.ru/20260114/vykhod-ssha-iz-nato-stavit-novye-ugrozy-pered-rossiey--mnenie-1152352053.html
Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение
Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение
Выход США из НАТО и вывод американских войск из Европы чреват новыми войнами на европейском континенте и не выгоден России. Такое мнение в эфире радио "Спутник...
2026-01-14T06:22
2026-01-14T06:22
2026-01-14T06:22
радио "спутник в крыму"
павел шипилин
мнения
сша
россия
нато
европа
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Выход США из НАТО и вывод американских войск из Европы чреват новыми войнами на европейском континенте и не выгоден России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам эксперта, если Соединенные Штаты примут решение выйти из НАТО, то Североатлантический альянс развалится, а это чревато войнами в Европе.В частности, британцы "мутят воду по своей островной привычке, чтобы на материке все время что-то происходило и страны ослабляли друг друга", добавил собеседник."Но мы бы не хотели соседствовать со странами, которые способны воевать друг с другом. Поэтому нам, конечно, не хотелось бы, чтобы США участвовали в украинском конфликте на стороне Запада, и также не хотелось бы, чтобы американцы уходили из Европы", – подытожил эксперт.Ранее политолог объяснил, о чем важно договориться России и США в контексте притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и ПарижаРоссия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров
сша
россия
европа
павел шипилин, мнения, сша, россия, нато, европа
Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение
Выход США из НАТО невыгоден России и чреват новыми войнами в Европе – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым.
Выход США из НАТО и вывод американских войск из Европы чреват новыми войнами на европейском континенте и не выгоден России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, если Соединенные Штаты примут решение выйти из НАТО, то Североатлантический альянс развалится, а это чревато войнами в Европе.
"Потому что если США и НАТО уходят, то европейские страны вынуждены будут договариваться между собой, а там противоречий куча, которые были давно. НАТО является умиротворителем Западной Европы, а США своего рода цементирующим фактором, который не дает европейским странам воевать друг с другом, а они на это способны, – выразил мнение гость эфира.
В частности, британцы "мутят воду по своей островной привычке, чтобы на материке все время что-то происходило и страны ослабляли друг друга", добавил собеседник.
"Но мы бы не хотели соседствовать со странами, которые способны воевать друг с другом. Поэтому нам, конечно, не хотелось бы, чтобы США участвовали в украинском конфликте на стороне Запада, и также не хотелось бы, чтобы американцы уходили из Европы", – подытожил эксперт.
Ранее политолог объяснил, о чем важно договориться России и США в контексте притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию.
