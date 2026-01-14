https://crimea.ria.ru/20260114/vykhod-ssha-iz-nato-stavit-novye-ugrozy-pered-rossiey--mnenie-1152352053.html

Выход США из НАТО ставит новые угрозы перед Россией – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Выход США из НАТО и вывод американских войск из Европы чреват новыми войнами на европейском континенте и не выгоден России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам эксперта, если Соединенные Штаты примут решение выйти из НАТО, то Североатлантический альянс развалится, а это чревато войнами в Европе.В частности, британцы "мутят воду по своей островной привычке, чтобы на материке все время что-то происходило и страны ослабляли друг друга", добавил собеседник."Но мы бы не хотели соседствовать со странами, которые способны воевать друг с другом. Поэтому нам, конечно, не хотелось бы, чтобы США участвовали в украинском конфликте на стороне Запада, и также не хотелось бы, чтобы американцы уходили из Европы", – подытожил эксперт.Ранее политолог объяснил, о чем важно договориться России и США в контексте притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Переговоры с Россией: что обнажили заявления из Рима и ПарижаРоссия пересмотрит переговорную позицию по Украине – Лавров

