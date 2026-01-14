Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260114/v-simferopole-11-mashin-dlya-obrabotki-dorog-boryutsya-so-snegopadom-1152396692.html
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T20:41
2026-01-14T20:41
ситуация на дорогах крыма
симферополь
новости
новости крыма
администрация симферополя
дороги
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121816394_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c2ed13c0a64fc57940d027bbddbe6ecb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.В случае гололедицы с раннего утра к противогололедной обработке пешеходных зон приступят порядка 450 дворников, уточнили в администрации."Ситуация находится под контролем и постоянно мониторится", - констатировали в мэрии и призвали всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, а автовладельцев, использующих летние шины, ограничить поездки по городу.В Крыму по состоянию на утро среды дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаРасчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121816394_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1f01c7fbe568e31540c4215f2d90f238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости, новости крыма, администрация симферополя, дороги, дороги крыма
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом

В Симферополе 11 машин будут обрабатывать дорожные участки ночью – администрация

20:41 14.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с выпадением снега на ночное дежурство вышли 11 комбинированных дорожных машин, которые будут осуществлять обработку улиц, спусков, подъемов и мостовых сооружений противогололедными материалами для обеспечения безопасного дорожного движения", - сказано в сообщении.
В случае гололедицы с раннего утра к противогололедной обработке пешеходных зон приступят порядка 450 дворников, уточнили в администрации.
"Ситуация находится под контролем и постоянно мониторится", - констатировали в мэрии и призвали всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, а автовладельцев, использующих летние шины, ограничить поездки по городу.
В Крыму по состоянию на утро среды дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольНовостиНовости КрымаАдминистрация СимферополяДорогиДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Трамп в Иране повторяет украинский сценарий для ослабления РФ – эксперт
20:48Налоговые доходы Крыма в 2025 году выросли рекордными темпами
20:41В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
20:3439 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:32В Крыму растет количество бытовых пожаров
20:11Новый астероид летит к Земле – ждать ли столкновения
19:48Надо ли купаться на Крещение
19:28Евросовет продлил санкции против RT
19:10Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля
18:47Опасный подъем – как контролируют уровень рек в Севастополе
18:18Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
18:10В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
17:53В Крыму обсудили открытие аэропорта "Симферополь"
17:47Киев без света и тепла: аварийные отключения будут продолжаться – Кличко
17:30США приостановили оформление иммиграционных виз для россиян
17:24При атаке на Ростовскую область взрывная волна ударила по детскому саду
17:15Гренландия может достаться России – Трамп придумал аргумент для НАТО
17:00Послы 11 недружественных стран вручат Путину верительные грамоты
16:36Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море
16:21Директора ялтинской школы задержали в Киеве
Лента новостейМолния