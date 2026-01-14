https://crimea.ria.ru/20260114/v-simferopole-11-mashin-dlya-obrabotki-dorog-boryutsya-so-snegopadom-1152396692.html
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.В случае гололедицы с раннего утра к противогололедной обработке пешеходных зон приступят порядка 450 дворников, уточнили в администрации."Ситуация находится под контролем и постоянно мониторится", - констатировали в мэрии и призвали всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, а автовладельцев, использующих летние шины, ограничить поездки по городу.В Крыму по состоянию на утро среды дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаРасчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом
