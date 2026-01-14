https://crimea.ria.ru/20260114/v-simferopole-11-mashin-dlya-obrabotki-dorog-boryutsya-so-snegopadom-1152396692.html

В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом

В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом - РИА Новости Крым, 14.01.2026

В Симферополе 11 машин для обработки дорог борются со снегопадом

В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T20:41

2026-01-14T20:41

2026-01-14T20:41

ситуация на дорогах крыма

симферополь

новости

новости крыма

администрация симферополя

дороги

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121816394_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c2ed13c0a64fc57940d027bbddbe6ecb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в ночь на четверг работу по обработке дорог будут вести 11 комбинированных дорожных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.В случае гололедицы с раннего утра к противогололедной обработке пешеходных зон приступят порядка 450 дворников, уточнили в администрации."Ситуация находится под контролем и постоянно мониторится", - констатировали в мэрии и призвали всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, а автовладельцев, использующих летние шины, ограничить поездки по городу.В Крыму по состоянию на утро среды дорожники провели превентивную обработку покрытия основных магистралей, сообщала пресс-служба предприятия "Крымавтодор". 14 января на полуострове наблюдается неустойчивый характер погоды - снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфНа Кубани открыты административные дела за плохую уборку снегаРасчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости, новости крыма, администрация симферополя, дороги, дороги крыма