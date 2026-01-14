Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.О закрытии рейда в Севастополе стало известно в 10:22.О причинах остановки движения не сообщалось. Рейд в Севастополе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе открыли рейд

11:45 14.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
О закрытии рейда в Севастополе стало известно в 10:22.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
О причинах остановки движения не сообщалось.
Рейд в Севастополе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
