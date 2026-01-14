https://crimea.ria.ru/20260114/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-passazhirskogo-transporta-1152371800.html

В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 14.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.О закрытии рейда в Севастополе стало известно в 10:22.О причинах остановки движения не сообщалось. Рейд в Севастополе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

