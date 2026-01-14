Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря - РИА Новости Крым, 14.01.2026
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
За незаконную работу частного детского лагеря в Севастополе собственница получила штраф – 250 тысяч рублей. Деятельность велась на коммерческой основе с... РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T18:10
2026-01-14T18:10
детский сад
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
закон и право
дети
штрафы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За незаконную работу частного детского лагеря в Севастополе собственница получила штраф – 250 тысяч рублей. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями. Об этом сообщили в прокуратуре города-героя.В конце лета сообщалось о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя, подчеркнули специалисты.Прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района назначил виновной штраф в размере 250 тысяч рублей."Постановление суда еще не вступило в законную силу", – добавили в прокуратуре Севастополя.
севастополь
детский сад, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, закон и право, дети, штрафы
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря

В Севастополе женщину оштрафовали на четверть миллиона за незаконный детский лагерь

18:10 14.01.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За незаконную работу частного детского лагеря в Севастополе собственница получила штраф – 250 тысяч рублей. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями. Об этом сообщили в прокуратуре города-героя.
В конце лета сообщалось о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.
"Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства", – сказано в сообщении.
Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя, подчеркнули специалисты.
Прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района назначил виновной штраф в размере 250 тысяч рублей.
"Постановление суда еще не вступило в законную силу", – добавили в прокуратуре Севастополя.
Детский садСевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяЗакон и праводетиШтрафы
 
