В Севастополе оштрафовали собственницу незаконного детского лагеря

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За незаконную работу частного детского лагеря в Севастополе собственница получила штраф – 250 тысяч рублей. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями. Об этом сообщили в прокуратуре города-героя.В конце лета сообщалось о приостановлении работы частных детского сада и лагеря, организованных местной жительницей в садовом товариществе "Пилот" в районе Казачьей бухты. В ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя, подчеркнули специалисты.Прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района назначил виновной штраф в размере 250 тысяч рублей."Постановление суда еще не вступило в законную силу", – добавили в прокуратуре Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцевМинпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образованияБастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

